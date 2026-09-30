Se conocen las exigencias que tendrían integrantes de BTS para sus conciertos en Bogotá: estos son sus gustos y preferencias

Colombia se prepara para recibir por primera vez al reconocido grupo de k-pop BTS, quienes emprendieron una gira internacional tras reunirse luego de la finalización del servicio militar obligatorio en su país. La logística para su recibimiento tendría varias particularidades de acuerdo a los gustos de los 7 integrantes de la banda.
Previo al inicio de sus presentaciones en Suramérica, la empresa encargada de la organización de sus conciertos en Chile, DG Medios, dio detalles de lo que sería la logística de la banda y sus preferencias en cuanto al alojamiento, la comida y sus camerinos.
Según declaraciones de su directora de comunicaciones, Rafaella Fornazzari, al medio chileno La Metro FM, se espera que el septeto llegue a la región con una delegación de 150 personas, entre quienes se incluye personal coreano, occidental y contratistas locales.
Respecto al alojamiento, para garantizar su seguridad y privacidad, suelen reservar pisos completos de hoteles con habitaciones individuales para cada uno de los siete integrantes. A la banda no le puede faltar la comida coreana, por lo que las productoras locales seleccionan y contratan previamente a restaurantes especializados en dicha gastronomía para abastecer a toda la delegación.