La noche en que Jon Bon Jovi venció el silencio: crónica del regreso de la banda a los escenarios

Que Jon Bon Jovi comenzara el concierto que marcaba su regreso a los escenarios, –después de cuatro años de ausencia tras la posibilidad de quedarse sin voz– el pasado martes 7 de julio, en el Madison Square Garden de Nueva York, con la canción With a Little help from my friends, de The Beatles, tiene un significado tan contundente como significativo. La canción comienza así: ¿Qué pensarías si cantara desafinado? ¿Te levantarías y me abandonarías?
En 2022, Jon Bon Jovi fue blanco de duras críticas en Estados Unidos: en plena gira se notaba el esfuerzo desmedido que le costaba cantar, no solo mantenerse afinado, sino alcanzar las notas altas. Se le iba el aire a mitad de las frases y en su rostro se marcaba el esfuerzo por intentar sonar bien. Sus problemas de voz venían de años atrás, pero para 2022 la situación fue insostenible; Muchos dieron por terminada su carrera. Tenía 60 años y, por primera vez en cuatro décadas de rock, el escenario dejó de ser su lugar seguro.
Conozca: ¿Jon Bon Jovi recuperará su voz al 100 %? La pregunta quedó abierta tras el estreno de su documental