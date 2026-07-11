La noche en que Jon Bon Jovi venció el silencio: crónica del regreso de la banda a los escenarios

Que Jon Bon Jovi comenzara el concierto que marcaba su regreso a los escenarios, –después de cuatro años de ausencia tras la posibilidad de quedarse sin voz– el pasado martes 7 de julio, en el Madison Square Garden de Nueva York, con la canción With a Little help from my friends, de The Beatles, tiene un significado tan contundente como significativo. La canción comienza así: ¿Qué pensarías si cantara desafinado? ¿Te levantarías y me abandonarías? En 2022, Jon Bon Jovi fue blanco de duras críticas en Estados Unidos: en plena gira se notaba el esfuerzo desmedido que le costaba cantar, no solo mantenerse afinado, sino alcanzar las notas altas. Se le iba el aire a mitad de las frases y en su rostro se marcaba el esfuerzo por intentar sonar bien. Sus problemas de voz venían de años atrás, pero para 2022 la situación fue insostenible; Muchos dieron por terminada su carrera. Tenía 60 años y, por primera vez en cuatro décadas de rock, el escenario dejó de ser su lugar seguro. Conozca: ¿Jon Bon Jovi recuperará su voz al 100 %? La pregunta quedó abierta tras el estreno de su documental

Ahora bien, Jon Bon Jovi no rehuyó el problema: lo reconoció de frente en el documental de Disney +, Thank you, Goodnight: La historia de Bon Jovi. Habló de la operación a la que sometió para intentar “arreglar” su voz y las reflexiones que eso le ha dejado en su vida. Y por eso ahora, justamente con With a Little Help from My Friends, quedó implícita otra reflexión más que trasciende la música, en especial para quienes vieron acabada su carrera y llenaron de críticas esa gira: “¿En realidad me abandonarían?”, el dedo en la llaga a esa costumbre tan humana de “al caído, caerle”. Al ponerlo en perspectiva, Jon Bon Jovi se enfrentaba a dejar de cantar y sin él, su banda, Bon Jovi no sería la misma. Cómo lo dijo Tico Torres, el baterista que lleva en el grupo toda la vida, en el mismo documental: desde que lo conoció supo que era el front man perfecto, buena voz, buena pinta y gran creativo. Tico, hoy con 72 años, también volvió por su amigo, por su banda, a pesar de que también se le nota el paso de los años, toca con guantes y camina despacio. Pero la fuerza para darle a los platillos y bombos aún sigue intacta.

Así fue el primer concierto de este regreso de Bon Jovi

El rumor corría por las calles de Nueva York. Lo escuché dos veces, uno en el lugar de mi hospedaje cuando en la recepción una persona le contaba a otra que en el hotel había varias personas, de varios países, que irían al concierto de Bon Jovi. “Conté cuatro”, dijo. La segunda cuando entre dos mujeres conversaban dentro del mismo hotel sobre el show, sobre el trancón que se haría y sobre la duda de la recuperación de su voz. Por otro lado, a las afueras del Madison Square Garden de Nueva York, uno de los escenarios más famosos del mundo, el público hacía fila desde temprano, a pesar de que los avisos previos aseguraban que las puertas se abrirían a las 6:30 de la tarde, que no habría telonero y que el artista principal se presentaría a las 7:30 de la noche. A pesar de la lluvia, que particularmente tocó a este verano en Nueva York, la gente iba vestida informalmente. La mayoría sobrepasábamos los 40, 50 años, unos vestían camisetas de giras pasadas, otros de las nuevas, compradas en el espacio que se abrió justo el lunes en el UMusic ahí al lado del Madison, pero me sorprendió ver tantos jóvenes y hasta algunos niños que acompañaron a sus padres a esta aventura rockera. También escuché gente hablando en español, en italiano, fanáticos con la camiseta de la selección Colombia, otros con la de Argentina, apenas en concordancia con el Mundial 2026 que se realiza en dicho país. Le puede interesar: Bon Jovi tendrá película biográfica: Universal Pictures prepara un biopic sobre sus inicios Las pantallas gigantes del Madison afirmaban que el 7 de julio comenzaba la residencia de nueve conciertos (7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 y 26 de julio), que todos estaban sold out y Jon, en el show, confirmó que cada día habrá 20.000 personas: “No he escuchado el rugido de una multitud en cuatro años. Me siento agradecido y conmovido por todo esto”, dijo.

El concierto comenzó a las 7:40 de la noche, con Jon Bon Jovi dirigiéndose al público en una pantalla gigante, a blanco y negro: “Ha pasado mucho tiempo esperando este momento (...) Tenía un sueño recurrente en el que sostenía un enorme foco. Pero la banda... la banda es la que alimenta ese foco”. Ahí aparecen los escuderos de siempre: Tico Torres y David Bryan. Recordemos que el bajista original, Alec John Such, salió del grupo en 1994 por problemas que han mantenido en privado, pero años más tarde se dio a entender que sus adicciones tuvieron mucho que ver. Such falleció luego en 2022. Por eso, en el video, apareció el bajista que siguió con el grupo con muy bajo perfil: Hugh McDonald, también el guitarrista Phil X (quien reemplazó a Richie Sambora tras su salida definitiva) y dos acompañantes recurrentes de los últimos discos y las últimas giras: Everett Bradley en la percusión y coros y John Shanks, también en la guitarra.

De izquierda a derecha: Tico Torres, Jon Bon Jovi, David Bryan y Phil X saliendo al escenario en el primer concierto de esta gira que también llegará a Inglaterra con solo 5 fechas. De ahi en adelante nada se sabe. FOTO Getty

La imagen simuló un ascensor, que luego se abrió en vivo y de ahí salieron todos bajo el aplauso eufórico del público. Comenzaba el regreso y la duda: ¿cómo estará la voz de Jon? La respuesta es bien, pero tampoco como en sus pletóricos años en los que conquistó al mundo con éxitos como Living on a prayer. En general, los fanáticos –con los que he hablado– no le dan importancia a que no llegue a ese Sí bemol de Living on a prayer; por que, por ejemplo, a esa nota no volvió a llegar hace muchos años, y tampoco ha sido necesario. Esa canción es un himno rockero que el público canta a grito herido –lo podemos oír cuando suena en las pausas de hidratación del Mundial 2026– y la banda apoya los coros para darle fuerza. Lea otra crónica de concierto: Fito Páez con ojo aguado en Medellín: arte puro, músico magistral y el director de una banda de ensueño Es que Jon Bon Jovi se apoya de su banda, todos cantan (excepto Tico), y son músicos más que portentosos, experimentados y con un talento descomunal, solo bastó escuchar los solos del guitarrista Phil X para saber que aunque muchos extrañan a Richie Sambora -por su carisma y la dupla creativa al lado de Jon- es un músico magnífico. Otro concierto más que demostró que no se necesita la tarima más grande, un montón de juegos pirotécnicos o decenas de bailarines. Fueron ocho músicos en el escenario, tocando instrumentos, precisos, rock ochentero sin maquillaje ni adornos; brillo en las guitarras, fuerza en la batería, bajos protagonistas y solos acelerados.

Más del primer show de Bon Jovi en Nueva York

Jon Bon Jovi se notaba tranquilo. El público es su gran medicina, emanaba confianza, como si ese evidente miedo de 2022 se hubiera esfumado. El inicio del show fue para esas canciones dosmileras –que poco sonaron en Colombia–, pero que un verdadero fanático reconoce: Beautiful Drug, We weren’t born to follow, Lost Highway y Who says you can’t go home. La euforia llegó con You give love a bad name y Born to be my baby. Llegó el espacio para algo nuevo, del disco Forever (lanzado en 2024 en medio de su recuperación) –una joya si no lo ha escuchado–: Legendary y luego otra del 2000, Whole lot of leaving. Después cantar con ganas: In these arms, Have a Nice Day, It’s my live, Living on a prayer, Lay your hands on me y Blood on blood.

Jon Bon Jovi y Phil X en el primer concierto del regreso de la banda a los escenarios en Nueva York. FOTO Getty

Jon Bon Jovi es magnético. Y no es necesario que hoy, a sus 64 años brinque y corra de un lado a otro como en sus años juveniles. Su carisma sigue siendo natural. En los 80 enamoró con su melena larga y sus famosa pañoleta en la cabeza, en los 90 con un nuevo corte de pelo y su atractivo natural, en los 2000 su hechizo era el de un hombre maduro y hoy, con su pelo completamente blanco su fuerza sigue siendo atrayente. La mayoría esperaba que su voz estuviera bien y por eso cada nota alta alcanzada, cada ritmo conseguido, cada frase terminada fue celebrada con histeria. Bon Jovi le puso integridad y corazón y eso, para los 20.000 asistentes, fue más que suficiente. Para Richie Sambora, ahora lejos del foco de la banda, fue un desastre. Así le respondió en X a un fanático que seguía preguntándole si podía volver. Su comentario generó rechazo y reiteró que aunque para “reemplazarlo” se necesitaron dos guitarristas, nadie es indispensable. Lo que Phil X hace con la guitarra en el escenario es una clase de rock puro, un sonido claro, potente y versátil a la vez, quizá la cara más joven de la banda que por ningún momento desentonó ante la experiencia de músicos tan sublimes como Tico Torres y David Bryan.

Confieso que sufrí un poco al ver a Tico, a sus 72 años, caminar despacio y tocar con guantes. Este hijo de inmigrantes cubanos toca la batería desde 1970 –solo recuerdo el cuerpo acabado de Phil Collins que ya ni puede sostener una baqueta–. Tico aún tiene la fuerza para dar esos golpes enérgicos y así David también con los teclados, tocando encorvado, como siempre, y con sus dedos mágicos manejar hasta cinco sintetizadores. Hubo espacio para otra canción nueva Living Proof, de ahí a otra dosmilera This house is not for sale, para cerrar con Keep the faith, uno de los himnos rockeros poéticos por excelencia que invita a mantener la fortaleza y la fe, a pesar de las adversidades, muy acorde a lo que vivió el mismo artista tras el diagnóstico de que podía perder la voz para siempre. Aquí no hubo “otra, otra”, solo gritos porque se sabía que faltaba la cereza del pastel. Las canciones que hicieron de Bon Jovi una banda legado que ya inscribió su nombre en el salón de la fama del rock: I’ll be there for you, Wanted dead or alive y Bad Medicine para cerrar. Le puede interesar: Los artistas de un “solo éxito”, ¿un fenómeno que está en peligro de extinción? Y faltaron canciones, claro: Always, This ain’t a love song (que en América Latina fue éxito en español: Como yo nadie te ha amado), Bed of roses o Runaway, pero la verdad no importó, fueron dos horas y cuarto de un recorrido musical acorde a lo que Jon Bon Jovi puede dar con su voz y eso fue suficiente. Volver no siempre será fácil. Habrá comparaciones, obvias, pero la energía del ambiente era unísona, todos querían ver en vivo, de nuevo, a un cantante que no quiso salir derrotado tras la peor adversidad de su vida. Bon Jovi dejó claro que luchó: por sus seguidores, por él, por su familia, por su legado y hasta por sus contradictores, por que un megaícono no flaquea cuando el escenario es su tierra firme. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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