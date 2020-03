Bad Guy fue la canción más escuchada en 2019

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) anunció que la canción más escuchada en el mundo a lo largo de 2019 fue Bad Guy de la norteamericana Billie Eilish.

El tema salió a la luz en marzo del año pasado y encabezó las listas en más de 15 países de todo el mundo, incluidos EE.UU., Australia, Canadá y México.

El sencillo de Eilish hizo parte de su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), producido por su hermano Finneas. Además de gozar de una inmensa popularidad, el tema fue galardonado recientemente con los Grammy a Grabación del Año y Canción del Año.

El cálculo de esta organización computa de manera relativa el valor de cada método de consumo, ya sea una escucha, visualización por streaming o descarga permanente y, en función, de ello otorgó a este tema 19,5 millones de unidades equivalentes.

En la lista de IFPI, el segundo lugar de la lista de canciones más populares en todo el mundo fue para Old Town Road de Lil Nas X con 18,4 millones. El tercero fue Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello, con 16,1 millones, que fue además la canción con mayor número de reproducciones en Spotify a nivel mundial el año pasado.

Por este orden, completaron la clasificación Sunflower de Post Malone y Swae Lee (13,4 millones), 7 rings de Ariana Grande (13,3 millones), Tones And I de Dance Monkey (10,3 millones), Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper (10,2 millones), Someone You Loved Me de Lewis Capaldi (9,1 millones) y Without Me de Halsey (9,1 millones).

