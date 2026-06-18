Bad Bunny terminó su residencia en Madrid, ¿cómo le fue?

Por Europa Press / Colprensa



Bad Bunny cerró esta semana su residencia en Madrid tras 10 conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en una despedida marcada por la emoción, la nostalgia y un “baile inolvidable” colectivo, que contó con Quevedo como artista invitado. Madrid vivió una de las citas musicales más importantes del año. Benito Antonio Martínez Ocaso puso el punto final a su residencia en la capital con un concierto que reunió nuevamente a decenas de miles de seguidores, que mantuvieron intacta la energía hasta el último minuto. “Llevo mucho tiempo que yo no venía a Madrid. Tuvimos que esperar mucho para poder compartir otra vez, supongo que ustedes tuvieron que esperar más, tuvieron que esperar 10 noches, pero hay un dicho que dice que lo mejor se deja para lo último. Yo les prometo que va a haber merecido la pena esperar tanto”, dijo Bad Bunny nada más comenzar el último espectáculo en Madrid de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La estructura del show ha seguido el patrón habitual de la residencia, con un arranque potente en el escenario principal. El setlist se abrió con LA MuDANZA, Callaita, PIToRRO DE COCO, WELTiTA, TURiSTA y BAILE INoLVIDABLE para dar paso rápidamente a una ola de euforia con NUEVAYoL. Uno de los momentos más emocionantes del concierto ha sido cuando Benito Antonio ha animado a los asistentes a disfrutar del presente y a no preocuparse por el futuro. “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”, ha exclamado el cantante, justo antes de encadenar BAILE INoLVIDABLE. Le puede interesar: La inauguración de Shakira en el Mundial arrasó en audiencia y superó a Bad Bunny en el Super Bowl La casita –el escenario secundario en el que el puertorriqueño desarrolla parte del show–, que tan polémica ha resultado en las últimas semanas por el perfil de los fans que han sido escogidos para bailar en ella, ha contado en este concierto con influencers como Marta Díaz y Marina Rivers y el cantante y dj brasileño Pedro Sampaio. En este espacio, Benito Antonio ha montado una fiesta con VeLDÁ, acompañado del cantante puertorriqueño Dei V. Más adelante, ha encendido al público con Tití Me Preguntó, Neverita, Yo perreo sola o Safaera, en uno de los tramos más vibrantes del concierto.

“Me han hecho sentir en casa”: Bad Bunny en su residencia española

El puertorriqueño se ha mostrado “muy feliz” de haber visitado Madrid y ha asegurado que “la razón principal” es por “reconectar” con “su gente” de España y reunir a “la familia latina”. “Para ser un turista aquí, me han hecho sentir en casa”, agradeció a los madrileños. Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes un exclusiva que no repite en otros lugares y esta noche ha sido el turno de una fusión de Moscow Mule y Columbia, con Quevedo como invitado. El artista canario se ha llevado la ovación de un público que ha enloquecido al ritmo de cada letra de su tema Quédate y Scandic. Más adelante, el espectáculo ha bajado brevemente de intensidad para entrar en un bloque más íntimo con ‘Ojitos Lindos’ y ‘La Canción’, antes de volver a encenderse con temas como Dákiti o DtMF. Le puede interesar: Papa León XIV y Bad Bunny se reunieron en Madrid: esto se sabe de la histórica reunión La residencia de 10 conciertos ha estado marcada por la competencia que Benito Antonio ha librado con el Papa León XIV –con quien ha coincidido en Madrid lo días 6 y 7 de junio– y por las especulaciones acerca de un posible encuentro entre ambos. Finalmente, la reunión se produjo el lunes 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.

Tras EoO y tres horas de música, el Metropolitano ha despedido al puertorriqueño con fuegos artificiales. La última imagen para los asistentes ha sido la de un estadio rendido a los pies de Bad Bunny y un último baile que, para muchos, ya es inolvidable