Bad Bunny terminó su residencia en Madrid, ¿cómo le fue?

Por Europa Press / Colprensa
Bad Bunny cerró esta semana su residencia en Madrid tras 10 conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en una despedida marcada por la emoción, la nostalgia y un “baile inolvidable” colectivo, que contó con Quevedo como artista invitado.
Madrid vivió una de las citas musicales más importantes del año. Benito Antonio Martínez Ocaso puso el punto final a su residencia en la capital con un concierto que reunió nuevamente a decenas de miles de seguidores, que mantuvieron intacta la energía hasta el último minuto.
“Llevo mucho tiempo que yo no venía a Madrid. Tuvimos que esperar mucho para poder compartir otra vez, supongo que ustedes tuvieron que esperar más, tuvieron que esperar 10 noches, pero hay un dicho que dice que lo mejor se deja para lo último. Yo les prometo que va a haber merecido la pena esperar tanto”, dijo Bad Bunny nada más comenzar el último espectáculo en Madrid de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.