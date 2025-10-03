x

¡Ahora sí estamos contentosos! Autorizado el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso” para celebrarse en El Campín

La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, otorgó el aval para la realización del evento tras verificar el cumplimiento de los conceptos de seguridad.

  • Finalmente se hará el evento denominado “Festival Más Contentoso Luis Alfonso” en el estadio El Campín. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

03 de octubre de 2025
bookmark

Después de varias horas de incertidumbre sobre la realización del concierto “Festival Más Contentoso – Luis Alfonso”, programado para el 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, la Secretaría de Gobierno finalmente dio luz verde para que el evento se lleve a cabo.

En contexto: Otro concierto en vilo en Bogotá: negaron autorización para el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso”

La empresa CMN Colombia S.A.S. logró subsanar los documentos requeridos mediante la Resolución GJR-1349 de 2025, expedida inicialmente este 18 de septiembre. Cabe recordar que la organizadora debía cumplir con la totalidad de los conceptos y requisitos exigidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y la Resolución 569 de 2014.

Por consiguiente, el Distrito otorgó la autorización en los siguientes términos: “Autorizar a la empresa CMN Colombia S.A.S., con NIT 901.645.703-6, la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado ‘Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, con valor comercial, desde las 18:00 horas del 4 de octubre de 2025 hasta las 03:00 horas del 5 de octubre de 2025, horario establecido en el Plan de Emergencias y Contingencias avalado por las entidades técnicas que integran el sistema SUGA, en especial por la Alcaldía Local de Teusaquillo”.

De esta manera, el evento podrá realizarse y contará con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Movilidad e Idiger, además de cumplir con los requisitos de contratos, certificados, boletería y autorizaciones.

Del mismo modo, tendrá un aforo autorizado de 26 mil personas y permitirá el ingreso de mayores de siete años acompañados de un adulto responsable.

Siga leyendo: La felicidad de Luis Alfonso: estrena canción, marca de ropa y se prepara para el concierto más grande de su carrera

