¡Ahora sí estamos contentosos! Autorizado el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso” para celebrarse en El Campín

Después de varias horas de incertidumbre sobre la realización del concierto “Festival Más Contentoso – Luis Alfonso”, programado para el 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, la Secretaría de Gobierno finalmente dio luz verde para que el evento se lleve a cabo.

La empresa CMN Colombia S.A.S. logró subsanar los documentos requeridos mediante la Resolución GJR-1349 de 2025, expedida inicialmente este 18 de septiembre. Cabe recordar que la organizadora debía cumplir con la totalidad de los conceptos y requisitos exigidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y la Resolución 569 de 2014.