Ana Torroja llega a Colombia con nuevo disco y espera visitar Medellín en su gira

A Ana Torroja hoy no la atormenta el fantasma de Mecano, “soy diferente, aunque también soy Mecano”, dijo recientemente. Y es que la artista, de 66 años, lleva mostrándole al público –en 30 años de carrera en solitario– que existe una Ana Torroja con un estilo propio, diferente al de la agrupación que la hizo famosa. Y aunque Mecano ya no existe “si no les canto las canciones no les gusta, pero es que nunca he dejado de cantar las canciones de Mecano, siempre vienen conmigo en la maleta”, contó entre risas en una conversación con EL COLOMBIANO. La artista española acaba de lanzar un nuevo disco, Se ha acabado el show, el primero compuesto íntegramente por ella, y se embarcará en una gira que la traerá a Colombia, concretamente a Bogotá el viernes 5 de junio en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. ¿Y Medellín?, le pregunto: “Todavía no tenemos fecha, pero tendremos, quiero ir a Medellín”, detalló Ana. Puede leer: Esta es la agrupación antioqueña que viajará a Disney para cantar bambucos y pasillos De Colombia tiene muy gratos recuerdos, “desde el momento en que lo pisas, te sientes en casa, siempre me reciben con mucho cariño. El público colombiano es muy amoroso, muy ‘apapachador’, canta muy bonito y los conciertos son siempre inolvidables”.

Sobre el nuevo disco de Ana Torroja

Se ha acabado el show nació en los años 80, sí, en esa década Ana escribió en un papel que soñaba con publicar un disco compuesto por ella. Y justo cuando llegó a pensar que a lo mejor se había acabado el show, la vida le demostró lo contrario. “Curiosamente ese deseo, de hace casi 40 años, yo no era consciente de que lo tenía. Lo que ocurrió es que cuando empecé a buscar canciones no encontré nada que me representara de todas las que escuché. Excepto una, que tampoco me representaba al 100 %, pero sí que había algo”. Entonces Ana quiso hablar con el autor y mirar qué podían hacer juntos, “y a raíz de eso me di cuenta de que ese iba a ser el camino”. Ana se unió a nombres conocidos como Claudia Brant, pero también gente muy joven como Esteman, Ximena Sariñana y otros nombres “muy indies en general y necesitaba aire fresco y otras fórmulas” y comenzó el proceso “y ha salido un buen disco”, dijo. Le puede interesar: Crudo y Cursi: Diamante Eléctrico reinventa su sonido desde la simplicidad Se ha acabado el show es un álbum con 10 canciones, diez historias de vida que representan y definen a Ana Torroja como nunca antes. “En este disco me he dejado la piel y el alma. He ido abriendo puertas que llevaban cerradas mucho tiempo”. Colombia está presente en este disco con la canción Problemas de conversación que hizo al lado de Esteman, “fue el último sencillo que salió antes de que saliera el disco completo y fue increíble. Me sentí muy cómoda con él, charlando y a la hora de escribir a distancia, que fue lo que hicimos porque no pudimos juntarnos en ese caso, pero había una comunicación muy abierta, hubo muy buena química y terminamos la canción aquí en México e hicimos el video también aquí”.