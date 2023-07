Alcolirykoz ratificó su grandeza en el concierto de Bogotá

–Esto no se trata de llenar sitios y ya, esto no es grande porque es el Movistar Arena –le dijo Gambeta al equipo de Alcolirykoz poco antes del concierto sinfónico–. Esto es grande porque toda esa gente que está ahí está convencida de lo que vino a escuchar hoy. No vino a escuchar canciones y ya, esa gente vino casi que a liberarse de todo lo que nosotros no estamos liberando. Esa gente hace parte de todo esto.

Y eso es lo que hace de Alcolirykoz el grupo de rap más influyente del país, esa capacidad de crear comunidad, de reunir gente que no parece tener nada en común, de trascender las fronteras del rap sin dejar de hacer ese rap estricto que nunca se desvincula de ese origen negro que hace del rap una fuente de coraje para enfrentarse al mundo, para retratarlo y desafiar su ordenamiento.

–El rap –escribió el periodista Nando Cruz en el prólogo del libro Ilustres raperos. El rap explicado a los blancos, de David Foster Wallace– redefine el mapa de tu ciudad con una música abrumadora. Es una música que habla de y para la comunidad en la que ha surgido. Su carácter profundamente identitario te excluye, pero también te define. Sin hablar de ti, te explica con claridad y por omisión qué no eres ni serás.