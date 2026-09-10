Shakira y Maluma anuncian Agua, su cuarta colaboración juntos: llega el 17 de septiembre

Ocho años después de Clandestino, Shakira y Maluma vuelven a unir sus voces. Ambos anunciaron el miércoles el lanzamiento de Agua, una nueva colaboración que llegará a las plataformas el 17 de septiembre.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde compartieron la portada del sencillo: ambos vestidos de blanco, una imagen que contrasta con la estética oscura y clandestina de su colaboración más reciente. Maluma había dado pistas un día antes. En sus historias de Instagram publicó una versión de la portada donde solo se veían las siluetas de los artistas y pidió a sus seguidores que adivinaran con quién sería su próximo dueto. Las respuestas no tardaron: el nombre de Shakira dominó los comentarios. Al día siguiente, la confirmación llegó de parte de ambos.

Una historia de colaboraciones

Agua es la cuarta canción que Shakira y Maluma graban juntos, una cifra que los convierte en una de las duplas más productivas del pop latino reciente. Su historia en común comenzó en 2017 con Chantaje y Trap, dos temas incluidos en El Dorado, el álbum de Shakira de ese año. Ambas canciones capturaron algo que el reggaetón y el pop latino estaban explorando en ese momento: la tensión entre el deseo y la ambigüedad emocional, con una química entre los dos artistas que el público adoptó de inmediato. Lea también: Maluma quiere llevar a toda Latam su proyecto de moda, Remanence Chantaje se convirtió en la más duradera de esas primeras colaboraciones. Hoy ocupa la cuarta posición entre las canciones más escuchadas de Shakira en Spotify, lo que habla de una vigencia que va más allá del momento de su lanzamiento. En 2018 llegó Clandestino, la tercera colaboración, cuyo video musical supera las 586 millones de reproducciones en YouTube. Ahora, con Agua, la dupla regresa después de ocho años de silencio conjunto.

El buen momento de ambos artistas

El anuncio llega en un punto alto para los dos. Shakira atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera reciente. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran comenzó en febrero de 2025 y ha recorrido múltiples países. Un día después del lanzamiento de Agua, el 18 de septiembre, retomará la gira con 12 conciertos en Madrid en el Estadio Shakira, un recinto creado especialmente para esas presentaciones. Posteriormente viajará a Egipto para lo que por ahora es el último concierto programado de esta extensa gira. A ese calendario se suma el fenómeno de Dai Dai, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que grabó con Burna Boy y que en menos de tres meses superó los mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el video más rápido en alcanzar ese hito en la última década. Lea también: El video más rápido de la década en llegar a los 1.000 millones: Dai Dai de Shakira rompe otro récord Maluma, por su parte, lleva meses en modo promocional. El 15 de mayo lanzó Loco x volver, su más reciente álbum de estudio, y ha estado construyendo su presencia en plataformas y giras alrededor de ese proyecto. Agua llega en ese contexto, como una colaboración que amplía el alcance de ambos artistas en un momento en que los dos tienen tracción propia. Agua ya está disponible para preguardar en las plataformas musicales, lo que permite a los fans reservar el tema antes de su lanzamiento oficial el 17 de septiembre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes: