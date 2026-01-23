Música nueva de viernes: Juanes, Feid con Luis Fonsi y Def Leppard estrenan canciones

El viernes llega con una nueva tanda de estrenos que reúne a figuras consolidadas y colaboraciones inesperadas. Juanes, Luis Fonsi junto a Feid, y los británicos Def Leppard presentan nuevos sencillos que marcan el pulso musical de la semana.
Juanes lanza este 23 de enero Hagamos que, el cuarto sencillo de adelanto de su duodécimo álbum de estudio, previsto para esta primavera. La canción muestra una faceta luminosa del artista, con una letra centrada en el asombro ante una belleza que se convierte en obra de arte y en el deseo de iniciar una relación que aspire a la eternidad.