Música nueva de viernes: Juanes, Feid con Luis Fonsi y Def Leppard estrenan canciones

El viernes llega con una nueva tanda de estrenos que reúne a figuras consolidadas y colaboraciones inesperadas. Juanes, Luis Fonsi junto a Feid, y los británicos Def Leppard presentan nuevos sencillos que marcan el pulso musical de la semana. Juanes lanza este 23 de enero Hagamos que, el cuarto sencillo de adelanto de su duodécimo álbum de estudio, previsto para esta primavera. La canción muestra una faceta luminosa del artista, con una letra centrada en el asombro ante una belleza que se convierte en obra de arte y en el deseo de iniciar una relación que aspire a la eternidad.

“No creo en el más allá / Pero he visto eternidad en tus ojos”, canta Juanes en uno de los versos del tema, que también incluye imágenes como “ese mechón de pelo en tu cara y tus labios rubí / son la mayor obra de arte que en la vida yo vi”. La pieza fue grabada en paisajes naturales de Costa Rica, que sirven como escenario visual para acompañar el tono de la canción.

El lanzamiento coincide con un inicio de año activo para el artista.Piedra rodante inclusión su próximo álbum entre “los álbumes latinos más esperados de 2026”. Además,Juanes recibió nominaciones a Premios Lo Nuestro 2026 como Artista Pop Masculino del Año y Canción Pop/Rock del Año porUna noche contigo, sencillo previo de este nuevo trabajo. En paralelo, la versión colaborativa de ese tema con La Arrolladora Banda El Limón alcanzó el primer lugar en la lista Regional Mexicana Airplay deCartelera. En otro frente, Luis Fonsi inicia el año conCambiaré, una colaboración junto a Feid que apuesta por el ritmo y el movimiento desde una reinterpretación contemporánea de la salsa. El tema fue compuesto por Fonsi, Feid, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también participaron en la producción junto a Marcos Sánchez.

“Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera”, explicó Fonsi. El cantante señaló que el proyecto nace desde el respeto por sus raíces culturales y desde la necesidad de asumir riesgos creativos. La colaboración con Feid surgió durante el proceso de composición, cuando Fonsi buscaba una voz con un color distinto que aportara otra perspectiva a la canción.

El video oficial de Cambiaré fue dirigido por Carlos Pérez, de Elastic People, y grabado en Puerto Rico. La historia avanza desde un inicio misterioso hasta una celebración en las calles, en línea con la energía del tema. La canción y el video ya están disponibles en plataformas digitales. Desde el rock, Def Leppard presenta Rejoice, un nuevo sencillo que llega antes de su residencia en Las Vegas, Def Leppard: Live at Caesars Palace, que comenzará el 3 de febrero de 2026. El vocalista Joe Elliott explicó que la canción nació a partir de una idea lírica sobre tocar fondo y buscar un nivel más alto, que luego encontró su forma musical junto al guitarrista Phil Collen.