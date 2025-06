Murió la reconocida cineasta colombiana Camila Loboguerrero

“A mí eso me pareció súper emocionante, entonces yo me metí en ese rodaje como traductora en un comienzo y en algún momento hice como un papelito, como un extra y ahí yo me dije a mí misma: ´Si este peruano que no tiene un peso, que no habla francés, logró hacer una película aquí en París, ¿por qué yo no voy a poder?´. Entonces vino mayo del 68, estuve allá en París cuando esto sucedió y más tarde ese mismo año entré a la Universidad de Vincennes a estudiar cine. Ahí comenzó todo”, contó la cineasta a EL COLOMBIANO en una entrevista en noviembre de 2024.

Regresó a Colombia en 1971 a hacer cine, cuando ninguna mujer lo había hecho. Dirigió cuatro largometrajes: Soledad de Paseo, Con su música a otra parte (1982), María Cano (1990) y Nochebuena (2008); los documentales Ala solar (1976) y Llano y contaminación (1973), además de varios cortometrajes y mediometrajes.

En televisión también participó en producciones como Cartas a Julia, Si nos dejan y Apartamento de solteras.