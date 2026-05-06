Murió Josefina Cassiani, la matrona que convirtió el sancocho de guandú en símbolo de Barranquilla

Las cocinas costeñas están de luto. Murió Josefina Cassiani, una de las grandes guardianas de la tradición gastronómica del Caribe colombiano y la mujer que convirtió el sancocho de guandú en un símbolo de identidad para Barranquilla.
La reconocida cocinera tradicional falleció este fin de semana en la capital del Atlántico, tras complicaciones de salud derivadas de una cirugía a la que había sido sometida días antes. Su partida provocó una ola de mensajes de despedida por parte de gestores culturales, cocineros, instituciones y amantes de la cocina del Caribe, que hoy recuerdan su legado como una de las matronas más importantes de la gastronomía colombiana.