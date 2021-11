Es el primero, aunque ya había hecho otro que podría decirse es un boceto de mural, en el sótano de la casa de Leonel Estrada: tres caballos de un carrusel y una mujer negra, con una falda amplia y torso desnudo, que monta el caballo blanco. Lo puede ver también en el Museo de Antioquia, en la sala Promesas de la modernidad, a unos 10 metros de Escena con Jinete, pero vaya despacio que no se parece al Botero que conoce. Camilo Castaño, curador del proyecto e investigador, explica que no es de cerca una obra que le genere preguntas al maestro, como sí lo hizo la pintura mural, la única que está en el país. Las otras dos, La puerta del cielo y La puerta del infierno, que pintó en 1992 y 1993, ya con el estilo por el que se le reconoce, están en una iglesia de Pietrasanta, Italia.

La entrevista con el escritor termina justamente con un Botero bajándose del andamio y diciendo: Mañana tendremos que desbaratar un pedazo. No me gustan los colores de la primera figura. ¿Le gusta?, le pregunta el periodista. Me va a gustar, responde el artista. Los pinceles los guarda en una canasta donde se guarda el pan.

En una entrevista en el diario El Correo, el escritor Óscar Hernández le pregunta a Botero mientras pinta el mural, cuál es su idea: Es algo que no tiene nombre. Lo último que hago es bautizar mis obras. En este mural quise pintar las fuerzas de la naturaleza frente al hombre en tres etapas. Es algo si se quiere hermético, pero que en mi concepto ubica en buena forma no propiamente la historia de algo sino la posición de la criatura humana ante los elementos, y a estos mismos enfrentados al hombre, su dominador.

Mirando despacio

Camilo cuenta que Fernando Botero desde sus inicios quiso hacer pintura mural, y tiene que ver con el contexto de la época: Pedro Nel Gómez pintó mural; México, donde se estaban haciendo, era un referente para los artistas; también en Estados Unidos, y había estado en Italia viendo los de Piero della Francesca, Mantegna, Andrea del Castagno, los de Miguel Ángel.

Entonces pinta su mural. Camilo agrega que tiene un ánimo distinto al de Pedro Nel, que es político. El suyo es plástico, quiere que su pintura tenga poder en esos murales, busca renovarla. Primero, explica Camilo, niega la caja de la perspectiva, muy común en El Renacimiento, y por eso no hay una ilusión de profundidad, todo está en primer plano, quieto, monumental, eso sí inspirado en El Renacimiento, así como el formato alargado que permite contar en escenas partiendo de una central, en este caso el jinete. El color es el que genera el movimiento, domina la escena, modula los personajes.

Si bien a Botero no le interesa revestir su obra de esa aura política, es imposible desligarse de la realidad: es el inicio del Frente Nacional en Colombia, el mundo está en Guerra fría. La obra, como lo dijo en la entrevista el artista, se divide en tres momentos, que el curador describe así: en el grupo de la izquierda hay una relación entre una naturaleza no domesticada (un tigre) y los seres humanos que no sale bien, hay una niña entre el sueño y la muerte. Al lado hay otra escena, un gallo, ahora sí un animal domesticado, con otra niña, que casi toca. Es otro tipo de relación.

Al lado derecho es donde él ve la importancia del contexto: hay unos pájaros que para Camilo son una metáfora de los pájaros de la violencia bipartidista que asesinaban liberales, y que se siente en la obra. Luego hay un hombre muerto y otro que tiene levantado un machete o un mango de un palo con el que lo mató. Para Camilo, es un Botero que no quiere ser literal en lo político, pero que no puede salirse de ello.

Retrata un país rural sin ninguna alusión a la modernidad. “Hay diversidad étnica, ese jinete, ese conquistador, tiene poncho y sombrero. Nos habla de ese relato tradicional que tienen muchos murales de la época y es esa conquista del territorio tan importante en el siglo XX”.

Cuando Botero creó el mural ya había estado en Italia, en Francia, en México, y está buscando su estilo, llenándose de todo eso que vio. Además se autorreferencia, sigue el curador: hay una mezcla de obras suyas, por ejemplo, Apoteosis de Ramón Hoyos, en la que hay un ciclista celebrando, en hombros, y que en este mural es reemplazado por el jinete, que a su vez puede ser un guiño a que el papá de Botero era arriero y murió cuando este tenía cuatro años. Sin Apoteosis de Ramón, dice Camilo, no habría Escena con Jinete. Al lado de ese hombre que va en caballo hay otros, muertos o dormidos (otros ciclistas en la otra pieza).

Hay más obras autorreferenciales: Los obispos muertos con el campesino asesinado. En el informe, Carolina hace una lista de obras en las que encuentra similitudes en las proporciones de los personajes, la textura, el jinete, la monumentalidad, el fondo: Mona Lisa a los doce años (1959), Vallecas the Child (after Velásquez, 1959), Autorretrato (1959), Little girl in the garden (1959). “Todo se cruza en esta obra, y lo que nos hace es conmovernos porque nos muestra un Botero diferente que mucha gente conoció y disfrutó, y que se pierde en el tiempo. Es un artista que está asimilando todos los referentes, no solo los que vio en sus viajes, sino también a Obregón, a una pintura de acción que estaba apareciendo en Estados Unidos donde la pincelada era libre. Todo eso está en ebullición en esta obra”, relata el curador.

Por eso el mural está puesto en esa sala central en el Museo de Antioquia, justo para que sea un punto cardinal que conecta la colección: abajo están los murales de Pedro Nel, en el tercer piso la donación del maestro Botero donde lo puede ver en su actualidad, y en el mismo piso, a la izquierda, obras del siglo XX.

Botero no volvió hacer murales, solo los dos de Pietrasanta, pero explica el investigador que la monumentalidad se ha mantenido en su trabajo. “Aquí ya hay volumen, pero lo que hay sobre todo es una supermonumentalidad que inunda el espacio pictórico, y su actitud siguió así, como si pintara un mural”.

El curador explica que lo que estaba haciendo Botero cuando pintó Escena con Jinete era una de las maneras de hacer pintura más sofisticada en América. Luego ya se fue a Nueva York y estilizó y estandarizó sus figuras con una técnica precisa, una quietud calculada. Reapareció, por ejemplo, la caja renacentista de la perspectiva. “Empieza a convertirse en el lenguaje de Botero que mucha gente conoce”.

¿Cuánto puede durar este mural?, le pregunta Óscar Hernández a Botero, que responde con el pincel hundido en una pintura verde pálida: Unos veinte mil años, más o menos. ¿De verás? Claro, y puede durar más. Si la humedad no lo afecta y la preparación quedó bien (cosa que ya comprobé) no tiene motivo para dañarse. Ya verás.

Ya veremos.