Murió Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, falleció a los 87 años, según informó Turner Enterprises este miércoles 6 de mayo.
La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzando fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.
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CNN informó que poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.