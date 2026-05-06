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Murió Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

El magnate de los medios de comunicación estadounidense ya se había retirado del negocio, pero siempre mencionó que CNN era el mayor orgullo de su vida.

  • Ted Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente abandonó el negocio, según confirmó CNN. Tenía 87 años y siempre sintió orgullo por lo que logró con CNN. FOTO Getty
    Ted Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente abandonó el negocio, según confirmó CNN. Tenía 87 años y siempre sintió orgullo por lo que logró con CNN. FOTO Getty
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Agencia AFP
hace 58 minutos
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Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, falleció a los 87 años, según informó Turner Enterprises este miércoles 6 de mayo.

La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzando fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.

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CNN informó que poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.

CNN, pionera del periodismo televisivo mundial

La idea de Turner de crear noticias 24 horas se dio tras una fuerte crítica a la televisión abierta estadounidense y con su idea de que sus compatriotas estaban “muy mal informados”, como lo detalló la experiodista de CNN Lisa Napoli en Up All Night, un libro sobre la creación de CNN.

Como sucede con la mayoría de ideas de este tipo, pioneras y nunca antes realizadas, a la gente le pareció una locura, pero Turner persistió en su visión.

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“Trabajaba hasta las 7:00 de la noche y al llegar a casa ya no había noticias”, dijo en una ocasión, refiriéndose a los noticieros de las 6:30 de la tarde en las grandes cadenas. “Así que me perdí por completo los informativos de televisión. Y pensé que había mucha gente como yo”, detallan en su historia en CNN.

Y como también sucede en ideas así, Turner confesó no saber nada del negocio de las noticias, así que se rodeó de personas que sí supieran como Reese Schonfeld, presidente fundador de CNN.

Y así fue como el 1 de junio de 1980, CNN, el primer canal de noticias 24 horas, salió al aire y ha estado al aire desde entonces.

Turner, visionario y filántropo

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

La revista Time le nombró “Hombre del Año” en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

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Desde CNN destacan además que fue un gran filántropo en su carrera: “Turner también fue un navegante de renombre internacional; un filántropo que fundó la Fundación de las Naciones Unidas; un activista que luchó por la eliminación mundial de las armas nucleares; y un conservacionista que se convirtió en uno de los principales terratenientes de Estados Unidos. Desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste americano. Incluso creó la serie de dibujos animados Capitán Planeta para educar a los niños sobre el medio ambiente”, cuentan.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido, intrépido, audaz y siempre dispuesto a seguir una corazonada y confiar en su propio juicio”, declaró Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide.

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