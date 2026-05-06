Murió Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, falleció a los 87 años, según informó Turner Enterprises este miércoles 6 de mayo. La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzando fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990. Le puede interesar: Eduardo Luis revela en su libro cómo pasó de cargar cables a ser uno de los narradores más populares de Colombia CNN informó que poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.

CNN, pionera del periodismo televisivo mundial

La idea de Turner de crear noticias 24 horas se dio tras una fuerte crítica a la televisión abierta estadounidense y con su idea de que sus compatriotas estaban “muy mal informados”, como lo detalló la experiodista de CNN Lisa Napoli en Up All Night, un libro sobre la creación de CNN. Como sucede con la mayoría de ideas de este tipo, pioneras y nunca antes realizadas, a la gente le pareció una locura, pero Turner persistió en su visión. Puede leer: De las páginas de EL COLOMBIANO a exponer en Corea del Sur: Julio Herrera llevará su arte a Asia “Trabajaba hasta las 7:00 de la noche y al llegar a casa ya no había noticias”, dijo en una ocasión, refiriéndose a los noticieros de las 6:30 de la tarde en las grandes cadenas. “Así que me perdí por completo los informativos de televisión. Y pensé que había mucha gente como yo”, detallan en su historia en CNN. Y como también sucede en ideas así, Turner confesó no saber nada del negocio de las noticias, así que se rodeó de personas que sí supieran como Reese Schonfeld, presidente fundador de CNN. Y así fue como el 1 de junio de 1980, CNN, el primer canal de noticias 24 horas, salió al aire y ha estado al aire desde entonces.

Turner, visionario y filántropo