En la publicación de las redes se lee entre líneas: “Tantos momentos juntos, este viaje increíble, y toda la música quedará para siempre. El mundo se nos parte en mil pedazos y nuestras vidas no serán las mismas . Nos quedamos con el recuerdo del niño noble que conocimos y la increíble persona que fuiste”.

Poco a poco Métricas Frías y Mañas Ru-Fino se fueron acercando cada vez más y estrechando lazos en la composición de sus canciones y la escritura de letras para las mismas donde contaban su cotidianidad, lo que hacían en común, hablaban de cuando fumaban, salían a la calle a dar vueltas o tenían problemas.

Métricas Frías hizo varias colaboraciones con otros artistas, raperos de Medellín, el Valle de Aburrá y de otros países, mientras que en Doble Porción, lanzó cuatro álbumes: Manzanas a la vuelta, Pineal, Juegos de azar y El abrebocas.

Sobre la muerte de Métricas Frías algunos fanáticos interpretan que en sus mismas canciones dejaba ver algo de lo que le sucedía con la depresión que sufría hace algún tiempo, como en la composición de la canción Serenata sin mariachis, en la que plasmó: “El límite no es el cielo es el ataúd, yo no sé tú pero yo paso por situaciones serias. He estado en mute mi depresión es mi virtud, muero con las botas puestas”.