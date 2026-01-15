Murió Reymond Durán, cantante de merengue y vocalista de Grupo Sin Frontera

El merengue despide a una de sus voces más apreciadas. La música tropical amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Reymond Durán, reconocido cantante dominicano y vocalista del Grupo Sin Frontera, quien falleció luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de próstata. Lea también: La magia de Yeison Jiménez: número de su carroza fúnebre cayó por millonaria lotería Durán, quien venía atravesando serios problemas de salud en el último año, luego de ser diagnosticado con cáncer de próstata etapa cuatro, murió la noche del miércoles 14 de enero, dejando un profundo vacío en el género al que dedicó gran parte de su vida artística. Su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de condolencia por parte de colegas, seguidores y figuras destacadas del merengue.

La noticia fue confirmada por el maestro Wilfrido Vargas, quien utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente del artista. A través de su cuenta de Instagram, el icónico merenguero compartió una fotografía de Durán acompañada de un emotivo mensaje que rápidamente conmovió al mundo musical. Siga leyendo: “Así lo hubiera querido él”: Luis Alfonso dará empleo a trabajadores de Yeison Jiménez “Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical... pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros”, escribió Vargas, resaltando no solo el talento de Durán, sino también su calidad humana y el vínculo que los unía más allá de los escenarios.

Reymond Durán se unió en 2013 al equipo de Wilfrido Vargas, dejando su huella en producciones como Tributo a la bachata 3. A lo largo de su carrera fue reconocido por su carisma, su potencia vocal y su cercanía con el público, cualidades que lo convirtieron en una figura querida dentro y fuera del escenario.

Las reacciones del público no se hicieron esperar. En redes sociales, decenas de mensajes recordaron su paso por Grupo Sin Frontera y la energía que transmitía en cada presentación. Seguidores y colegas destacaron su sencillez, su pasión por la música y el respeto con el que se ganó un lugar en el merengue. Entérese: “Pa’ allá vamos todos”: Luis Alfonso y los mensajes de tristeza de colegas y seguidores tras la muerte de Yeison Jiménez Familiares, amigos y fanáticos atraviesan ahora un momento de profundo dolor por la partida de un artista que, pese a su corta vida, dejó una marca imborrable. Aunque Reymond Durán ya no esté físicamente, su legado musical seguirá vivo en cada canción.

Con su muerte, el merengue pierde a una de sus voces más queridas, mientras el mundo artístico lo recuerda con la certeza de que, aunque el artista se va, su música seguirá viva.

