Este es el pueblo antioqueño que “tiene” 2 diciembres y una iglesia de 480 años

A menos de sesenta kilómetros de la salida sur de Medellín, Montebello le ofrece a los visitantes nacionales y extranjeros una colección de paisajes que comienza en la vía de acceso a su casco urbano.
En ese circuito de exploración se debe incluir la visita al corregimiento de Sabaletas, que tiene entre sus edificaciones a la iglesia católica más antigua de la geografía de Antioquia.
Contexto: Con más de 400 años, esta es la iglesia más antigua de Antioquia
Ya en el pueblo se puede visitar el Museo La Estación, antes conocido con el nombre del Bramadero. En esa casa, Salvador Domínguez Restrepo recibe visitas de personas interesadas en conocer los utensilios que hicieron más fáciles las vidas de sus antepasados. Allí hay discos antiguos, los tatarabuelos de las plataformas musicales.
También hay páginas de periódicos antiguos y lugares que recrean la cotidianidad de las familias de antaño: la fonda, la parroquia, la casa campesina. Además de los objetos, la misma vida de Salvador es toda una caja de sorpresas. En su momento ejerció diferentes oficios, casi todos olvidados hoy.
Luego de esa experiencia con el ayer, el turista puede ir a la finca de Jair Pineda y María Elena Olmos. Este plan incluye la degustación de productos hechos con mortiño, un fruto con una carga alta de antioxidantes. Si tiene tiempo y energía, puede subir al alto de la Virgen a contemplar las montañas de la zona y ver los trozos de un camino prehispánico.