El grupo Monsieur Periné anuncia su separación

Este martes 29 de septiembre, Monsieur Periné anunció en sus redes sociales la separación del grupo. Lo hizo con un emotivo mensaje en el que expresa su amor por el equipo y el aprecio que construyeron durante todos estos años.

En el comunicado, la agrupación explica que llevaba mucho tiempo buscando la manera de tomar esta decisión y, sobre todo, de compartirla con quienes los han acompañado desde el primer día. La describen como quizás la más difícil de su carrera y reconocen que todavía la están procesando: “Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”.

No hay una fecha de regreso. “No sabemos hasta cuándo”, señalan, pero aseguran que necesitan un espacio individual que, esperan, les permita reencontrarse en el futuro “desde otro lugar”. Agradecen además a su equipo, que los ayudó, dicen, a dar este “salto al vacío”.