Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El grupo Monsieur Periné anuncia su separación

Después de casi 20 años haciendo música y de acumular múltiples reconocimientos, Catalina García y Santiago Prieto deciden tomar caminos distintos.

  • La agrupación colombiana, ganadora de dos Latin Grammys, se caracteriza por su fusión de pop, jazz, swing y ritmos latinoamericanos. FOTO: @monsieurperine
    La agrupación colombiana, ganadora de dos Latin Grammys, se caracteriza por su fusión de pop, jazz, swing y ritmos latinoamericanos. FOTO: @monsieurperine
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Este martes 29 de septiembre, Monsieur Periné anunció en sus redes sociales la separación del grupo. Lo hizo con un emotivo mensaje en el que expresa su amor por el equipo y el aprecio que construyeron durante todos estos años.

En el comunicado, la agrupación explica que llevaba mucho tiempo buscando la manera de tomar esta decisión y, sobre todo, de compartirla con quienes los han acompañado desde el primer día. La describen como quizás la más difícil de su carrera y reconocen que todavía la están procesando: “Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”.

No hay una fecha de regreso. “No sabemos hasta cuándo”, señalan, pero aseguran que necesitan un espacio individual que, esperan, les permita reencontrarse en el futuro “desde otro lugar”. Agradecen además a su equipo, que los ayudó, dicen, a dar este “salto al vacío”.

Una despedida con gira

El anuncio incluye las fechas de sus últimos conciertos, que serán una oportunidad para despedirse del público:

Nueva Orleans, 29 de septiembre

Orlando, 1 de octubre

Miami, 2 de octubre

Ciudad de México, 10 de octubre

Bogotá, 24 de octubre

Caracas, 7 de noviembre

Ibagué, 15 de noviembre

Puerto Rico, 29 de noviembre

La publicación cierra con una de sus “Instrucciones para ser felices”, una serie que la banda ha compartido con sus seguidores. La número 20 dice que el tiempo y la distancia son los mejores consejeros. En la descripción, el grupo desea que el tiempo les devuelva el aliento para seguir soñando y agradece “por todo y por tanto”.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas

¿Por qué se separa Monsieur Periné?
El grupo no dio razones específicas. Explicó que necesita un espacio individual, que la decisión fue muy difícil y que todavía la están procesando.
¿Cuándo anunció Monsieur Periné su separación?
El martes 29 de septiembre de 2026, a través de sus redes sociales.
¿Es una separación definitiva?
No lo han dicho así. El grupo afirmó no saber hasta cuándo durará la pausa y expresó la esperanza de reencontrarse en el futuro.

Temas recomendados

Música
Canciones
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form