Año tras año, las autoridades ambientales, las fundaciones y en general, cualquier persona amiga del medio ambiente y de los animales, tienen un mensaje fuerte y claro para el inicio de las festividades: ¡No a la pólvora!

Y no precisamente porque sean los aguafiestas o los amargados de todos los parches, sino porque es una frase muy simple que, al analizarla concienzudamente, significa mucho más que una negativa ante los altos niveles de sonidos que causa ver que en el cielo anochecido se estallen la luz y los colores.

Produce la pérdida de la capacidad auditiva de muchas especies de animales, muchas afectaciones a sus sistemas respiratorios, extravíos o accidentes por huidas, abandono de nidos, miedo intenso, trastornos de ansiedad, alteraciones de comportamiento, e incluso, puede llegar a causar muerte súbita.

“La pólvora es tan peligrosa para los humanos como para los animales; en animales de compañía, el estruendo los puede hiperventilar, lo que podría ser mortal”, explicó Víctor Manuel Vélez, biólogo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Son los animales de compañía los únicos afectados? ¿Qué pasa con la fauna silvestre en esta época? ¿Y con los perros y los gatos callejeros? EL COLOMBIANO habló sobre todo esto con Fredy Manrique López, máster en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha trabajado con distintas autoridades ambientales en campañas para la prevención y el bienestar animal en la época decembrina y pirotécnica.

¿Cuáles son los efectos del sonido de la pólvora en los animales?

“El oído de muchos de los animales domésticos es mucho más sensible que el de los humanos, el uso de la pólvora puede llegar a niveles de 190 decibeles, el nivel de tolerancia en los humanos puede llegar a ser entre los 75 a 80 decibeles como máximo, más allá de eso puede llegar a generar un daño grave con pérdida del oído, tinnitus (fenómeno consistente en percibir golpes o sonidos en el oído que no provienen de una fuente externa, que no se corresponden con ningún sonido externo). Se pueden desencadenar problemas de comportamiento que van desde la ansiedad, miedos y fobias, esta última caracteriza por una reacción desproporcionada al ruido, incluso a los elementos asociados a este como olores, ambientes, así como destellos y elementos similares, las fobias generan respuestas de fuga, parálisis, agresividad y escondite en lugares inaccesibles, hay reportes de animales perdidos por esta causa, en ocasiones pueden tirarse por balcones o ser atropellados por evadir el ruido sin ningún tipo de control.

Además, en el Valle de Aburrá se realizó una encuesta con el área Metropolitana y el CES, durante las jornadas de esterilización masiva en los 10 municipios del Valle de Aburrá, para determinar los principales trastornos de conducta y se concluyó que el principal problema de conducta es la fobia a los ruidos fuertes con un porcentaje del 16 % en los animales”.

¿Esos efectos se dan de manera diferente entre gatos, perros y pájaros?

“Sí. Las respuestas en cada especie son diversas, pero los daños son igualmente graves. Los caninos tienden a generar respuestas más evidentes, como temblor excesivo, movimientos exagerados, aullidos, ladridos, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria e incluso si llega a ser extremo puede desembocar en la muerte en algunas ocasiones.

Los felinos tienen más a esconderse y fugarse, debido a que los felinos tratan de ocultar los comportamientos de miedo extremo, son frecuentes los casos de agresividad redirigida por estrés y en algunas ocasiones presentan anorexia (pérdida del apetito), que de no tratarse, puede desembocar en lipidosis hepática, generando un daño al hígado, adicionalmente también se presentan episodios de eliminación inadecuada (orinarse por fuera de la bandeja de arena) y conductas destructivas, como arañar los muebles.

Y en las aves son más frecuentes los casos de muerte por vuelos descontrolados debido al miedo, taquicardia, se presentan abandonos temporales o permanentes del nido, se desorientan e incluso se estrellan contra edificios o ventanas, ocasionando lesiones graves y como consecuencia el fallecimiento en muchos casos”.