Con cada película o serie exitosa en la que aparezca una mascota se incrementa la demanda de determinadas razas. Ocurrió con Lassie y los pastores Collie, con Beethoven y los San Bernardos, con Game of Thrones y los Huskys y con los Dálmatas con su película animada (1961) o más recientemente con Cruella (2021). Otra raza reciente en la pantalla fue el Golden Retriever de la serie Hawkeye.

El estudio Dog Movie Stars and Dog Breed Popularity: A Case Study in Media Influence on Choice, publicado en el portal científico Plos One y escrito por Alberto Acerbi, Stefano Ghirlanda y Harold Herzog, asegura que el estreno de películas con perros se asocia (a menudo) con un aumento en la popularidad de las razas presentadas hasta 10 años después del estreno.

La etóloga especializada en perros Sandra Alba denuncia que en esas situaciones se carga a la mascota con una presión por ser de determinada manera, y como no se cumplen estas expectativas hay desde actitudes hostiles hasta abandonos. Por eso, antes de conseguir una mascota por “moda” hay que evaluar muchas variables.