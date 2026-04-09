Maroon 5 cambió la fecha de su concierto en Colombia, ¿cuándo será?

La agrupación estadounidense anunció que ya no se presentará el próximo 26 de abril en el Coliseo Medplus en Bogotá.
El único concierto que realizará Maroon 5 en el país en el marco de su nueva gira internacional Love Is Like Tour ahora se llevará a cabo en el segundo semestre de 2026.
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Fue a finales de febrero que se dio a conocer que la banda liderada por Adam Levine regresaría al país para presentarse por tercera vez ante sus fanáticos colombianos.
Sin embargo, en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Maroon 5 reveló que la nueva fecha de su show será el 27 de agosto de 2026.