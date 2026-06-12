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Murió Marlore Anwandter, compositora, pedagoga y creadora de los Canticuentos

Tenía 92 años y dedicó su vida a construir un universo creativo que acompañó el crecimiento y aprendizaje de varias generaciones.

  • Marlore Anwandter dedicó toda su vida a la pedagogía y la música. FOTO Colprensa
    Marlore Anwandter dedicó toda su vida a la pedagogía y la música. FOTO Colprensa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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La noticia la confirmó la casa disquera de los Canticuentos, Codiscos, en un comunicado de prensa. La compositora y pedagoga Marlore Anwandter, la creadora de estos famosos cuentos infantiles que han acompañado a los colombianos por generaciones, falleció esta semana a los 92 años.

“Con respeto, admiración y gratitud, Codiscos informa el fallecimiento de Marlore Anwandter, creadora de Canticuentos, uno de los proyectos musicales infantiles más importantes de la historia de Latinoamérica”, escribieron.

Puede leer: La música infantil sigue creciendo con Canticuentos filarmónico

Gustavo Gordillo, quien ahora trabaja con el proyecto Los nuevos Canticuentos, manifestó su pesar tras la partida de Marlore: “Gracias por ser la madre de tantos colombianos que crecimos escuchándote. Gracias por hacernos creer y constatar que todo es posible. Gracias por permitirnos continuar con tu legado”. Los nuevos Canticuentos ganaron el Latin Grammy el año pasado en la categoría de Mejor álbum infantil. Gustavo también le dedicó el premio a Marlore quien estaba presente en la gala: “Marlore tu has debido estar hace 50 años en este sitio con esta producción, es un verdadero honor tenerte aquí en este instante”, dijo.

Marlore partió el pasado 10 de junio de 2026 en Missouri, Estados Unidos, coincidiendo con la celebración de sus 92 años.

Codiscos, la gran casa de Marlore

Cuenta desde la disquera local que desde la publicación del primer volumen de Canticuentos, el 1 de octubre de 1975, Marlore revolucionó la manera de acercar la música a los niños. “Su propuesta logró unir educación, imaginación y entretenimiento, convirtiéndose en una referencia indispensable para familias, docentes y centros educativos”.

Solo basta recordar los personajes entrañables e historias llenas de creatividad con las que Marlore le dio vida a canciones que hoy forman parte de la memoria afectiva de millones de personas. “Temas como La Ronda de las Vocales, La Bruja Loca, El Pirata Feroz, Sammy el Heladero, La Iguana y el Perezoso y El Ratón Japonés, entre muchos otros, continúan siendo un punto de encuentro entre generaciones”.

El mundo de la música infantil despide a una de las más grandes representantes en Colombia. “Más allá de sus reconocimientos, Marlore Anwandter deja una huella profunda en la vida de quienes encontraron en sus canciones una forma de aprender, imaginar y compartir en familia. Su trabajo abrió caminos para la música infantil y demostró que el arte puede convertirse en una poderosa herramienta de formación y sensibilidad”, detallaron desde Codiscos quienes extendieron sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. “Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento por haber sido parte de una historia artística y humana que enriqueció la vida de millones de personas”, concluyeron.

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