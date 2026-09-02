Conozca a Mariana Isaza, la soprano paisa que se mueve en los escenarios de España

Sentada en la primera fila de sillas del Teatro Metropolitano, justo la que queda frente al foso de la orquesta, la soprano Mariana Isaza Taborda recuerda el camino que la llevó de las clases en la Red de Escuelas de Música de Medellín a protagonizar montajes de zarzuela en España y Colombia. Ella está en la ciudad porque será Adriana, el personaje principal de Los Gavilanes, la zarzuela que dará cierre a la temporada de Prolírica de Antioquia en 2026. Las funciones serán el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre a las ocho de la noche en el Teatro Metropolitano.

En un momento de la entrevista, Mariana mira hacía las sillas vacías y cuenta que fue en ese escenario, cuando tuvo un papel menor, que supo que quería dedicarse de lleno al canto lírico.

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—¿Desde entonces no te habías presentado otra vez en el Metropolitano?

—Mi carrera ha sido en los escenarios de España. Sí, este es mi regreso al Metropolitano. Y en un papel protagónico.

En la infancia, Mariana entró a la escuela de música de San Javier. Como la mayoría de los estudiantes de esa primera generación, estudió violín y canto. Por años combinó el estudio de las cuerdas frotadas con el de la modulación y la entonación. A los trece o catorce años sus profesores de canto comenzaron a darle mayor protagonismo en los ensayos y en los conciertos. A la sazón, Mariana no tenía la idea de estudiar música profesionalmente.

Tan fue así que estudió unos semestres de Ingeniería de Petróleos. La música, según recuerda, era entonces un pasatiempo. Sus profesores de la red, entre ellos Agustín Tamayo y John Fredy Noreña, insistieron en que debía estudiar canto. Finalmente hizo la prueba en la Universidad de Antioquia y fue admitida. Por un tiempo partió sus días en las clases de ambas carreras.

—Yo me pasaba todos los días el puente de Barranquilla de la Nacho a la de Antioquia.

El camino no fue recto. Abandonó los estudios de la ingeniería para comenzar los de Arquitectura en la San Buenaventura. En esa época hizo parte del coro de Prolírica de Antioquia. Durante un periodo abandonó los planos y los atriles. Trabajó de cajera y luego en las oficinas de una empresa de zapatos. En esas labores pasó un par de años hasta que un amigo de la Red de Escuelas la encontró en el centro de Medellín y le preguntó por qué había dejado de cantar. En ese momento apareció la oportunidad de una audición. Y así llegó al montaje durante el que vio las sillas del teatro y se decidió su destino