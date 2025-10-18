Manrique brillará en Chile: bailarines paisas, campeones de salsa cabaret, representarán a Colombia en el Mundial de Baile 2026

En Cali, la capital mundial de la salsa, los bailarines Cristian Camilo Durán y María Fernanda Ossa Álvarez, del colectivo El Balcón de los Artistas de Manrique, se coronaron campeones nacionales en la categoría Salsa Cabaret (acrobática), convirtiéndose en los representantes oficiales de Colombia para el Campeonato Mundial de Baile, que se realizará en Chile en mayo de 2026. Este nuevo triunfo consolida la proyección internacional de la dupla paisa, que siete meses atrás también había conquistado el Paramount Cup Festival de Oaxaca (México), una de las competencias más exigentes del circuito latino de baile.

Cristian Durán y María Ossa ya habían conquistado el Paramount Cup de Oaxaca antes de coronarse campeones nacionales. FOTO: cortesía El Balcón de los Artistas.

“El baile ha sido nuestra manera de contar quiénes somos. Ganar en Cali, la capital mundial de la salsa, tiene un valor inmenso. Representar a Medellín y a Colombia es un sueño que ahora se vuelve compromiso”, expresó Cristian Camilo Durán, visiblemente emocionado. Por su parte, María Ossa destacó el esfuerzo que hay en este logro: “Detrás de cada acrobacia y de cada sonrisa hay horas de entrenamiento, caídas, risas y fe. Este logro es de todos los que creen en nosotros y en la fuerza transformadora del arte.” En contexto: ¡Qué orgullo! Bailarines paisas ganaron competencia internacional de salsa cabaret en México