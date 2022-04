Se sienten mariposas en el estómago y ansiedad, pero ha sido muy bacano el proceso porque he podido compartir con mi familia, que me da esa tranquilidad que se necesita, ellos me piden que no sea tan perfeccionista, que tome las cosas con más calma, pero yo les digo que al contrario, que eso ha sido clave en mi carrera, que no me conformo”.

Yo soy muy versátil musicalmente, me levanto y pongo una ranchera a las seis de la mañana, luego escucho plancha mientras hago ejercicio, y el resto del día pongo salsa, tangos, merengues y hip hop, que es lo que me gusta a mí y son mis influencias”.

Yo siempre trato de hacerlo. En 2013 me nominaron a los Latin Grammy por un merengue, La Temperatura , luego hice un álbum mucho más pop que fue F.E.M.E. y ahora con Papi Juancho volví a mi raíz, no me gusta quedarme encasillado.

Eso le decía estos días a Blessd y a los muchachos que están comenzando, que deberían cambiar un poco, animarse a explorar y que no importa si pegan o no un tema, la gente va a valorar esa innovación.

“Me encanta hacer cosas diferentes, para cantar un reguetón que sea exitoso tenemos más o menos la fórmula, lo venimos haciendo por años y sabemos cómo lograrlo, pero me gusta ser atrevido y apostarle a cosas diferentes y no seguir el mismo camino de siempre.

“Siempre me ha gustado todo tipo de música, no me gustan las casillas, yo respeto todos los géneros. Me gusta el reguetón por culpa de Manuela, mi hermana, que me llevaba a escondidas de mis papás a los conciertos. Recuerdo que el primero al que fui en mi vida fue a uno al Atanasio Girardot, a ver a Don Omar, Héctor & Tito, Tego Calderón e Ivy Quuen, yo apenas tenía ocho años.

“Lo felicitaría por no dudar, por persistente, que aunque hubo momentos en los que quiso tirar la toalla, que pensó que este no era su camino, que en el colegio los amigos le preguntaban qué iba a hacer con la vida, que era mejor que se dedicara al fútbol, que en la música no había oportunidad, nunca desistió, nunca se quitó del camino.

¿Qué viene tras el show de este sábado?

“Hay momentos en la vida y en la carrera en los que hay que darle prioridad a otras cosas. La música me fascina, vivo de ella, es mi gran pasión, pero llevo 10 años, y aunque para muchos eso no es nada, este ritmo al que vengo trabajando es muy agotador, tanto física como mentalmente, así que este concierto en el estadio lo veo como el final de la primera fase de mi carrera, en el que voy a celebrar la vida de ese pelado incansable, lleno de sueños y disciplinado.

Cierro un capítulo y abro otro. Ahora quiero convertirme en una persona que ayude a crear sueños, que ayude a la comunidad y a otros artistas, algo que he venido haciendo de manera directa e indirecta.

Fueron mis acciones las que mostraron que ese es mi próximo paso, por ejemplo con estos pelados de Medellín (Blessd) lo hice porque me nacía del corazón, sentí la necesidad de apadrinarlos y ayudarlos.

Esta segunda etapa de mi vida es hacer menos movimientos, ser más inteligente, agotarme menos y producir más, tener a mi familia como mi gran prioridad, así como mi vida en Medellín.

En los últimos años estaba tanto por fuera que venía y me perdía. Quiero disfrutar mi ciudad, siento que no le he sacado provecho, es un tesoro que no he explorado por buscar cosas afuera y me di cuenta de que estaba buscando algo que ya tenía, que es Medellín.

No cambio mi ciudad, este es el país más chimba del mundo y acá quiero estar, me han dicho que me vaya a vivir a otro lado, pero no me interesa. Quiero seguir creciendo desde acá, quiero vivir mi ciudad y disfrutarla. Esa es la segunda fase de mi carrera”.

¿Cómo siente esa faceta de empresario?

“Es bonito creer en las compañías de acá, esa es otra pasión mía, desarrollar compañías y ser parte de ellas.

Los sueños y las prioridades van variando. Si mi carrera la logré poner en un nivel muy importante en estos años, creo que a nivel empresarial también lo puedo lograr y crecer de manera paralela.

Estoy con mi compañía, para promocionar nuevos artistas, quiero hacer música e invertir en mi ciudad, tengo muchos proyectos de vivienda, pronto vamos a informar que vamos a comenzar a hacer miles y miles de casas en Colombia para los estratos bajos. Mi sueño es ayudar, creer y crear para la ciudad” . n