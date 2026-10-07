Sara Torres y la dulzura como principio

Sara Torres nunca se imaginó que una vida dedicada a la escritura se iba a parecer a lo que ha estado viviendo, a tanta exposición pública. Pensaba que se trataba, sobre todo, de pasar horas y horas en la biblioteca, de encuentros y conversaciones larguísimas con amigas. Lo pensaba porque lo suyo es una escritura de escala pequeña.
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–Yo soy una escritora de libros para minorías y lo voy a seguir siendo siempre. Mi compromiso está con una historia muy particular, que es la historia de las mujeres que tomaron un camino distinto a la heterosexualidad en sus vidas. A mí me interesa seguir explorando lo que nosotras hemos aprendido viviendo diferente –dijo Sara en una videollamada desde España, antes de aterrizar por primera vez en Colombia.
Sara Torres (Gijón, 1991) vino a Medellín para la Fiesta del Libro invitada por el Parque Explora. Aunque sus libros todavía no se venden aquí, por lo menos no en formato físico, todos los eventos en los que participó se llenaron de gente, sobre todo de mujeres, la mayoría jóvenes.
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No todas la habían leído. En la fila para una de las charlas, varias personas contaron haber conocido a Sara hacía poco, apenas un par de meses, por redes sociales. Les apareció de repente; aunque en las redes, el de repente es siempre un cálculo, el algoritmo.
Puede ser que estén buscando algo relacionado con esas formas de vivir distinto que Sara tanto ha explorado en su escritura –que va de la teoría crítica a la poesía y la ficción–, pero sobre todo en su más reciente libro, El pensamiento Erótico, publicado en enero de este año, un texto que propone unas coordenadas para la configuración de vida distinta.
–En el ensayo lo que pretendía era compartir las herramientas que he tenido para trabajar este tiempo y, sobre todo, porque como son muchas autoras que no son tan conocidas, porque están dentro de tradiciones y no han recibido visibilidad, quería poner esos nombres y esas obras y esas formas de pensar al alcance de las demás personas para que pudiesen entrar a trabajar con ellas –dice Sara.
Habla, entre otras, de Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Mary Oliver y Anne Dufourmantelle. De esta última, filósofa y psicoanalista francesa, retoma un concepto fundamental: la dulzura, un enigma, una inteligencia, una pulsión, el principio de otras formas de vida.
“En nuestros días, se nos vende la dulzura en la forma adulterada de la puerilidad. Exaltándola en lo infantil, la época la niega. Es así como se intenta poner fin a las altas exigencias de su sutileza: no combatiéndola sino atenuándola. El lenguaje mismo se encuentra al respecto pervertido: lo que nuestra sociedad destina a los seres humanos que destroza “suavemente” [“en douceur”] lo hará en nombre de los valores más elevados: felicidad, verdad, seguridad”, escribe Dufourmantelle en la introducción de su libro Potencia de la dulzura.