Murió Fernando Sánchez Dragó, el escritor que “detestaba lo institucional”

Fernando Sánchez Dragó falleció este lunes 10 de abril en su casa de Castilfrío de la Sierra (Soria), dejando atrás un amplio legado literario, pero también político.

“Todo lo que sea institucional, lo detesto”, señalaba en una entrevista con Europa Press en 2016 con motivo de la publicación de su libro Shangri-La. Precisamente, en esa publicación -una de sus últimas-, el escritor detallaba un modo de vida que incluía una alimentación sin productos industriales, la automedicación en ocasiones, mucho sexo (”es mi único pecado capital”, aseguraba) y un rechazo general al actual modo de vida, en especial al propuesto por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo”, escribía en redes sociales este mismo lunes el autor madrileño, acompañando el texto de una foto junto a su gato, apenas dos horas antes de conocerse la noticia de su muerte. Sánchez Dragó fue un defensor en los últimos años de su vida de la apuesta por “seguir viviendo de forma juvenil” pasados los ochenta años de edad.

Dentro de este ‘secreto de juventud’, incluía cosas como por ejemplo el irse a Siria para darse “un chute de vida”, tal y como señalaba en esa entrevista de hace siete años. “Me quiero ir dentro de un mes a Siria, ya estoy tramitándolo, y me iré con mi pareja (por entonces, la periodista Anna Grau), como unos Bonnie & Clyde del periodismo. Cuando veo una zona caliente, mi impulso es ir allí, ya me ocurrió con Fukushima cuando estaba en Bangkok. Me gusta la vida peligrosa”, apuntaba.

El Premio Planeta era consciente de que para mucha gente “resulte escandaloso decir” que le gustan las guerras, pero los consideraba conflictos “muy mitificados”. “En las guerras vive todo, es donde la gente vive más y los sentimientos se expresan con vehemencia. Las guerras van a rachas y no todo el mundo está pegando tiros las 24 horas del día”, señalaba.

Sánchez Dragó ha relatado a través de redes sociales sus últimos días. “Campo, conversación, literatura y amistad. Beatus ille”, reza el tuit publicado este domingo por el periodista, empleando esta expresión latina que se traduce como “Dichoso aquel (que...)”, y con la que se hace una alabanza de la vida sencilla del campo frente a la vida de la ciudad.

Desde el campo, precisamente, es desde donde Sánchez Dragó ha publicado sus últimas fotos. Por ejemplo, una fotografía en la que se le ve conversando y tomando el aperitivo con dos amigas catalanas, Montse y Clara, esta última, su editora en Planeta hace años; y otra con el escritor soriano José Ángel González Sáenz, paseando por el campo.