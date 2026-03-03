x

Libro que expone detalles sobre el caso Epstein llegará a Colombia en junio

La chica de nadie es el libro que dejó Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas clave en el caso Epstein, antes de su suicidio en abril de 2025. Hasta ahora se ha traducido a más de veinte idiomas y se han vendido cinco millones de copias.

    Virginia Roberts Giuffre falleció el 25 de abril de 2025. FOTO: Getty
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Se trata de La chica de nadie, el libro de memorias de Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más relevantes en este escándalo que ha sacudido al mundo entero. La editorial Planeta anunció que el 3 de junio llegará esta obra a las librerías de Latinoamérica y España.

Lea: ¿Qué ha contado Gisèle Pelicot sobre el caso que la convirtió en símbolo feminista mundial?

Este libro fue publicado originalmente en inglés en octubre de 2025 con el título Nobody’s Girl y es “el legado póstumo de Virginia Roberts Giuffre, la mujer cuya valentía resquebrajó los muros de la impunidad”, dijo la editorial en un comunicado.

Hasta ahora, La chica de nadie ha sido traducido a más de veinte idiomas y ha revelado más detalles sobre el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue la figura central de uno de los mayores escándalos de abuso sexual y tráfico de menores de las últimas décadas.

Giuffre, quien se sucidió en 2025, escribió este libro como una dedicatoria a todas las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual. Durante dos años trabajó en sus memorias junto a la escritora estadounidense, Amy Wallace. En él aparecen fotografías inéditas del archivo de Virginia y relata momentos que marcaron su vida, como su primer abuso sexual cuando tenía solo 15 años o las veces en que fue forzada a tener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés.

¿Quién fue Virginia Giuffre, la mujer que alzó la voz contra los hombres más poderosos del mundo?

Giuffre fue clave para que el caso de Epstein saliera a la luz. En mayo de 2009, con el seudónimo “Jane Doe 102”, presentó una demanda civil contra el magnate y su cómplice, Ghislane Maxwell, por abuso y explotación sexual.

Según su testimonio, Maxwell la reclutó en 1999 y un año después le presentaría a Jeffrey, quien la sometió durante años a prácticas sexuales degradantes. Además, ambos ofrecieron a Virginia a figuras poderosas cercanas, como el entonces príncipe Andrés, a quien la mujer denunció y con quien posteriormente llegó a un acuerdo económico.

Adicional a ser una de las primeras víctimas de Epstein en denunciar sin ocultar su nombre, Giuffre también creó una organización para ayudar a las sobrevivientes de abuso sexual llamada Speak Out, Act, Reclaim.

En abril de 2025, su familia anunció por medio de un comunicado que la activista se había suicidado. “Con el corazón profundamente roto, anunciamos la muerte de Virginia en su granja en Australia Occidental”, dijeron. Como se destacó en ese momento y se sigue haciendo ahora, mientras el caso continúa en investigación, Virginia ha sido reconocida como “una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes”.

Siga leyendo: Bill Gates reconoció “aventuras” con mujeres, pero niega estar implicado en delitos del caso Epstein

