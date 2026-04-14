La casa de los espíritus en Prime Video relanza el libro de Isabel Allende

En menos de dos semanas será el tan esperado estreno de la serie basada en una de las más importantes novelas de la escritora Isabel Allende: La casa de los espíritus. Ella, como ante sala a este acontecimiento, acaba de publicar una nueva edición de esta obra, junto a un nuevo libro. Se trata de la escritora viva en lengua española más leída del mundo, con más de 77 millones de libros vendidos y obras traducidas a más de 42 idiomas. Hasta el momento, ha publicado más de 25 libros, pero no para de escribir y presentar nuevas obras. Exclusivo suscriptores: Mulatos, la novela sobre la isla del Pacífico colombiano que sobrevivió a un tsunami y en la que se creía que vivían vikingos Prime Video tiene como una de las joyas de la corona para este año, el estreno de la serie La casa de los espíritus, la adaptación de la obra homónima de Allende, publicada por primera vez en 1982, y nuevas ediciones no paran de lanzarse en más de 35 idiomas.

Las adaptaciones de obras editoriales o literarias al mundo de las series o las películas, cuando se hacen bien, suele tener un éxito doble. Por un lado, puede lograr una gran taquilla, teleaudencia, o en el caso de las plataformas, millones de reproducciones en todo el mundo, pero a la vez, suele generar el interés de los lectores, quienes salen en búsqueda del libro, sea para conocer la historia antes, durante, o como complemento al terminar la película o la temporada de la serie. Por eso, no fue una sorpresa que Plaza & Janés, sello de la editorial Penguin Random House, lanzara ahora una edición especial con esta historia marcada por el mestizaje, las injusticias sociales y la búsqueda de la propia identidad. Le puede interesar: El buen mal y otros libros de Samanta Shewblin disponibles en Colombia Ambientada en un país sin nombre que bien podría ser Chile, La casa de los espíritus narra la saga de una poderosa familia de terratenientes. En el principio, el despótico patriarca Esteban Trueba construye con mano de hierro un imperio personal, pero todo empieza a tambalearse con el paso del tiempo y los efectos de un entorno social explosivo. Finalmente, la decadencia del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración, que reflejará en el ámbito privado las tensiones políticas y espirituales de todo un territorio y una época.

Tras conmemorar en 2022 los 40 años del lanzamiento mundial de esta novela, se lanzó una edición conmemorativa, con tal éxito e impacto, que hoy en día aún se pueden encontrar en las librerías del país, dicha edición en su formato de bolsillo. Quienes quieren ir más allá, pueden encontrar Trilogía La casa de los espíritus, donde se presenta por primera vez en la colección Bestseller de Debolsillo una edición en un estuche especial de la trilogía conformada por La casa de los espíritus (1982), Hija de la fortuna (1999) y Retrato en Sepia (2000). Isabel Allende siempre ha defendido la unidad temática y dramática en estas tres novelas, que caracteriza en su conjunto como “una saga familiar que cubre casi ciento treinta años”.

El nuevo libro de no ficción de Isabel Allende