El libro que une cocina y memoria: madres de falsos positivos cuentan sus vidas más allá del duelo

“Rara vez hablamos de quiénes eran las personas que fueron desaparecidas y luego asesinadas por el Estado. Raramente hablamos de las mujeres, más allá de ser madres o familiares de alguien que fue asesinado”, reflexiona Alejandra Bautista, autora de Para El Alma.
En sus páginas, la escritora recoge los recuerdos, la sazón y la vida cotidiana de once mujeres de la Organización de Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), para mostrar que en medio del dolor también habita la resistencia, la memoria y la tradición culinaria del país.