¿Por qué Cien años de soledad hace parte de la nueva biblioteca de Dua Lipa? Esta es la razón

La pasión de Dua Lipa por la literatura acaba de dar un nuevo paso. La cantante británica inauguró este sábado la Biblioteca Manifesto, un espacio permanente dedicado a libros que han sido censurados, cuestionados o que desafían las narrativas dominantes. El proyecto abrió sus puertas en la ciudad portuguesa de Oporto, en alianza con la histórica Librería Lello.
La biblioteca reúne un centenar de títulos que, según la artista pop, son esenciales para comprender el mundo contemporáneo. Hay 5.000 ejemplares disponibles y las obras estarán organizadas alrededor de cuatro ejes: poder, control, voz y memoria.
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“Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y fueran cuales fueran sus circunstancias”, escribió Dua en un comunicado sobre la presentación del proyecto.
La cantante también afirmó que la Biblioteca Manifesto busca convertirse en “un santuario” para libros que han desaparecido de los estantes, autores que han cuestionado las estructuras de poder y lectores que defienden la libertad de elegir qué leer.