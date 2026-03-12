Sara Jaramillo revive una leyenda de Carolina del Príncipe en el cuento La cabeza del degollado

La tradición oral de los pueblos antioqueños está llena de historias que se han perdido con el tiempo y qué mejor que rescatarlas para las nuevas generaciones en forma de cuento ilustrado.
La escritora antioqueña Sara Jaramillo había escrito un cuento, llamado La cabeza del degollado, que alguna vez le pidió el London Magazine –una revista literaria inglesa de gran tradición– y para el que incluso buscó un traductor ya que fue publicado en inglés.
“Eso salió y tuvo un público muy reducido porque esa revista no se consigue aquí, pero a mi me gustaba mucho porque es un cuento que me toca el corazón ya que está inspirado en una vivencia de mi infancia”.