Sara Jaramillo revive una leyenda de Carolina del Príncipe en el cuento La cabeza del degollado

La tradición oral de los pueblos antioqueños está llena de historias que se han perdido con el tiempo y qué mejor que rescatarlas para las nuevas generaciones en forma de cuento ilustrado. La escritora antioqueña Sara Jaramillo había escrito un cuento, llamado La cabeza del degollado, que alguna vez le pidió el London Magazine –una revista literaria inglesa de gran tradición– y para el que incluso buscó un traductor ya que fue publicado en inglés. Puede leer: Murió Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores de la literatura hispanoamericana “Eso salió y tuvo un público muy reducido porque esa revista no se consigue aquí, pero a mi me gustaba mucho porque es un cuento que me toca el corazón ya que está inspirado en una vivencia de mi infancia”.

Pero como el destino se mueve a sus anchas, así como uno espera que se muevan estas historias de pueblo, Sara se encontró con Wilmer Mendoza, fundador de la editorial y librería Grammata, en una feria en el Retiro. Wilson estaba organizando un festival literario en Carolina del Príncipe, lugar en el que justo se mueve este cuento y le propuso a Sara ir a ese festival. Le puede interesar: ¿Cómo sobreviven las 20 editoriales independientes de Medellín? “Yo pasé muchos años de mi infancia en Carolina, tengo demasiados recuerdos y me encantaría volver”, fue la respuesta de Sara a a Wilson y ahí apareció este relato que ya Sara había escrito de su infancia en el pueblo que se hizo famoso por el cantante Juanes. Pero hay más para sorprenderse porque justo en ese momento, en el que estaban conversando, pasó la reconocida ilustradora Valentina Toro. “Valentina llegó caída del cielo cuando estábamos pensando quién podría ilustrar este cuento, yo solo dije: ‘vea, ahí llegó la ilustradora’. Fue así, todo súper casual”, detalla Sara quien cuenta como Valentina conocía el cuento por el London Magazine, “y ella y sus ilustraciones son la mitad de este libro”, dice Sara.

La cabeza del degollado es la historia de la infancia de Sara y de muchos niños en Carolina del Príncipe, “siempre buscando guacas y brujas y oyendo las historias de terror que mi tío Luis nos contaba por las noches alrededor de la fogata”. Hay una ilustración de Luis que incluso sorprendió a Sara y su familia porque es igual a él y Valentina nunca lo conoció, “el cuento tiene mucha magia, es ese imaginario de pueblo, de la madremonte y de crecer con esas historias, de que los caballos tuvieran trenzas y creer que se la habían hecho las brujas. Uno de esos cuentos era el del degollado al que uno le tenía mucho miedo”, cuenta Sara entre risas. La cabeza del degollado se convierte en algo más que un cuento: es una forma de preservar esas historias que alguna vez se contaron en los pueblos y que hoy encuentran en los libros una nueva manera de seguir vivas.

Carolina del Príncipe y su fiesta literaria