Zebra: anécdotas de la búsqueda de sí mismo

–El libro es una recopilación de anécdotas que me sucedieron a mí por allá cuando era autostoper. Yo estaba en la calle y me había tocado la drogadicción y toda esa historia, entonces yo me iba por allá, por el campo, por las poblaciones recopilando historietas acerca de los fenómenos, de las cosas misteriosas que ve uno por allá en el campo –dice Zebra–. Son mis últimas anécdotas infantiles, mis últimos rasgos de juventud. Hay un poquito de la droga y un poquito, digamos... Del niño de la calle, del gamín, del indigente, que queda muy despatrocinado en la vida. Así me pasó a mí.

Genio popular

La idea del libro nació cuando el equipo de Bibliomontaña escuchó 810, una canción de Zebra que hace parte del disco Ghetto Superstar.

–Nosotros no éramos muy oyentes del rap hasta que llegó a nuestros oídos ese tema y nos llamó muchísimo la atención porque esa canción es un poema muy especial. Nos recordó mucho a Rafael Pombo.

“Esta horrible villa, de millas y millas, donde la pobreza a la miseria humilla, ay mi, gentecilla, sin aguapanelilla, hay que prender velas a falta de bombillas, sentarse en el suelo porque no hay ni sillas, caritas mocosas, llevan carretillas”, rapea Zebra en la canción.

–Nos llamó muchísimo la atención y empezamos a investigar quién era el artista y descubrimos que era muy reconocido y que había hecho grandes contribuciones al rap, entonces se nos ocurrió hacer un libro presentando las letras como poemas, la letra pura, porque es poesía, es una literatura muy bonita.

Le recomendamos leer: Amor por Medellín, civismo y limpieza social

Así, el equipo de Bibliomontaña empezó a buscarlo para contarle la idea del libro y lo encontraron, pero él no se interesó mucho por el proyecto de entrada, entonces lo invitaron a la biblioteca, y entre unas y otras terminó viviendo ahí, pero del libro nada. Hicieron cds, calcomanías, estampas y todo tipo de souvenirs, para que Zebra se hiciera unos pesos. Casi un año después, Zebra se animó con lo del libro.

–Terminando el año 2020, Zebra me dijo bueno, ahora sí hagamos el libro. Yo me imaginé que lo íbamos a hacer con las canciones, pero él dijo no, yo tengo unas anécdotas para contar, vamos a ver. Y nos fuimos para el computador y me dijo bueno, le voy a dictar. Fueron como tres horas de trabajo, él todo lo tenía en su mente, yo no sé cómo hizo, pero todo eso estaba guardado ahí.

Como su vida es su mayor riqueza, todo su valor está en sus anécdotas, porque cada una es evidencia de que Zebra se deshizo de los valores, los juicios y los prejuicios, para construirse a sí mismo. Zebra, como dice la nota del editor, “es un propugnador del amor al conocimiento, de la búsqueda de sí como un arte para la vida y la salud del alma”.

Bibliomontaña

Bibliomontaña es una biblioteca comunitaria en el barrio Soratama, en los cerros, al norte de Bogotá. Fue refundada en 2015 porque la intención era recuperar lo que antes se llamó Biblioteca Rincón del Saber, que empezó como un jardín comunitario a finales de los años 80, pero que terminó convertido en biblioteca. En el 2017 publicaron su primer libro, una micronovela de Hernán Mauricio García, titulado La Masacre. El de Zebra es el segundo libro que editan. Y se espera que de Zebra también sea el tercero, esta vez, la idea es hacer una especie de recetario con sus consejos.