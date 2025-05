La Nave, el estudio de grabación móvil que está recorriendo Antioquia

“Uno es paisa o es artista”, porque “esas dos mentalidades no son conciliables” escribió Luis Miguel Rivas en el cuento ¡Usted no sabe quién voy a ser yo! Pero como el arte se parece cada vez más a un emprendimiento, a un negocio como cualquier otro, ser paisa y ser artista se han vuelto sinónimos, de ahí el fervor artístico, sobre todo musical, que se siente en el departamento.

Además hacemos un convesatorio abierto a todos donde nosotros expresamos todo lo que hemos vivido dentro de la industria de la música, los errores, las virtudes, para que ellos no vuelvan a cometerlos y resolvemos sus dudas”.

“Los jurados cambian de un municipio a otro. En Tarso, nos acompañó el cantante urbano Yelsid y Paulina Echavarria de Universal Music, en Marinilla serán otros. Nos han acompañado Luister La Voz, Rayo, Mackie, en junio si no estoy mal nos va a acompañar Bull Nene que es compositor de muchos éxitos de J Balvin... estamos contactándonos con muchos artistas que queremos que nos acompañen”.

“Al final de todo son como 30 -32 canciones que van a ser distribuidas por los sellos disqueros más importantes. Esta vez nos están apoyando Universal, Sony y Virgin. Las canciones de La Nave pasada fueron distribuidas por Dinastía, que es una compañía también muy importante aquí a nivel Colombia. Pero además de eso está la posibilidad de que algunos puedan ser firmados, en la termporada pasada un participante firmó como compositor con Warner Chapell y otros firmaron como productores. Se abren muchas oportunidades, no solamente como artista intérprete, sino como artista productor y compositor”.

“Eso es lo bueno del conversatorio, poder llevar esas experiencias vividas de los artistas y que ahí no se acaba el sueño, si de pronto ellos no fueron escogidos entre los tres ganadores. Igual las palabras de aliento, de motivación, escuchar las vivencia de los artistas de que muchas puertas a veces se cierran, pero que uno tiene que tener esa determinación, esas ganas de seguir adelante, hablarles también un poco de cómo funciona realmente la industria de la música, que no es solamente la pasión por cantar canciones y ya, sino que cuando ellos ya deciden entrar aquí es un negocio y por eso llevamos también a estos funcionarios de estas compañías grandes como Universal, Sony, Virgin y Dinastía, para que también los empapen un poco de cómo funciona”.