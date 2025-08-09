x

Video | Guacuco se coronó como nuevo rey del Festival Nacional de la Trova de Medellín

La final del concurso se realizó este viernes en la Plaza Gardel del Aeropuerto Olaya Herrera. El Festival alcanzó 21 años de historia en esta edición.

  • “Guacuco” se coronó por segunda ocasión como rey de este certamen. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín
    “Guacuco” se coronó por segunda ocasión como rey de este certamen. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Este viernes se dio a conocer el ganador absoluto del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, evento que celebra una de las expresiones artísticas más representativas de la cultura popular antioqueña. En la Plaza Gardel del Aeropuerto Olaya Herrera, Cristian Estiven Querubín, conocido como “Guacuco”, se coronó como el rey de la edición número 21 de este concurso.

Con la final se dio por concluido un proceso que comenzó en mayo de este año, cuando se abrieron las inscripciones para los participantes que quisieran demostrar sus habilidades en el arte de la improvisación.

Lea: Programación de Feria de las Flores 2025: estos son los mejores 10 planes para el sábado 9 de agosto

"Me sentí bastante bien. Creo que el nivel fue bueno, la competencia estuvo fuerte. Fue un evento maravilloso, desde su organización hasta el acompañamiento de la gente. Todo fue excepcional", aseguró el ganador, quien por segunda vez se hace con este reconocimiento.“Guacuco” es un joven de Apartadó y desde los 14 años practica la trova: ya en 2019 había sido coronado como rey de este mismo concurso y es considerado uno de los referentes de este arte. Para muchos,también es ejemplo de superación debido a su discapacidad visual, la cual él nunca ha considerado como una dificultad.

El segundo lugar fue otorgado a Yan Carlos Taborda Quintero, “Yanka”, y el tercero a Juan José Castaño Salazar, “Juan José”. En esta edición participaron 425 trovadores que pusieron a prueba su talento en diversos escenarios y eventos organizados en el marco de la Feria de las Flores 2025.

Por otra parte, este viernes en la tarde también se dio a conocer al ganador de la edición 15 del Festival Nacional Infantil de la Trova: el premio mayor se lo llevó Miguel Ángel García Quintero, conocido como “Orión”, un joven de El Carmen de Viboral de 12 años.

Fueron más de 14.000 personas las que asistieron a la final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín.

Una de las novedades de este año fue la renovación de la estructura clasificatoria y las dinámicas escénicas. También se incorporó por primera vez una modalidad de votación abierta que buscaba estrechar los lazos entre el público y los participantes. Esta innovación no solo democratiza la elección de ganadores, sino que convierte a los espectadores en protagonistas del evento, quienes pudieron votar por medio de un sistema QR.

Siga leyendo: Héroes de la Patria, un desfile para enaltecer y agradecer a la Fuerza Pública en la Feria de las Flores

