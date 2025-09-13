EL COLOMBIANO en los 350 años de Medellín

Por allá en los años 80 del siglo pasado el periódico EL COLOMBIANO estaba tan metido en el corazón de los habitantes de Medellín que su nombre se utilizaba como un genérico para referirse a cualquier otro diario de circulación nacional: “No ha llegado el otro colombiano”, decían en algunos hogares cuando se demoraba en llegar, desde Bogotá, el ejemplar de El Tiempo o de El Espectador.



La anécdota viene a cuento justo ahora cuando Medellín está cumpliendo 350 años de su fundación. Una ciudad a la cual, con su geografía arrugada y su espíritu emprendedor, le ha gustado contar historias de sí misma.



Si alguien quisiera ver las costuras de cómo se ha ido construyendo la ciudad y de qué manera se ha transformado la vida de su gente, basta con que se sumerja en el archivo de EL COLOMBIANO, una especie de túnel del tiempo, un tesoro de la memoria.

Allí reposan los ejemplares originales de cada una de sus ediciones impresas, desde la primera que se publicó el 6 de febrero de 1912 cuando un estudiante de derecho, de 21 años, de la Universidad de Antioquia, Francisco de Paula Pérez, imprimió los primeros 400 ejemplares de un nuevo periódico de una única página en Medellín.



Desde el archivo del periódico —hoy conservado en el Centro de Información Periodística (CIP)— se puede seguir el pulso exacto durante más de un siglo. EL COLOMBIANO ha sido, más que un medio, un hilo conductor de lo que se ha contado de Medellín. Cada ejemplar impreso es una suerte de fragmento del alma colectiva de la ciudad.



El comienzo



Cuando se fundó EL COLOMBIANO, Medellín era aún una ciudad pequeña, con menos de 60.000 habitantes. Es decir, prácticamente todos los lugareños de entonces cabrían en el estadio Atanasio Girardot de hoy, y apenas se quedarían unos pocos por fuera. Por esa época en Medellín salían nuevas empresas hasta por debajo de las piedras.

El periódico comenzó como un bisemanario de una sola página, impreso de forma rudimentaria, y reforzaba valores que hoy son parte de la “cultura paisa”: el esfuerzo, el trabajo disciplinado, la conciencia cívica, la educación como motor social, el orden, la importancia de la palabra. Valores que no eran consignas: eran prácticas sociales que el diario promovía y promueve, ayudando a tejer un imaginario común que une a los habitantes.

Con el paso del tiempo, el periódico creció en influencia y en 1929, Julio C. Hernández y Fernando Gómez Martínez lo adquirieron y lo convirtieron en un medio diario de circulación regional. Ambos personajes le imprimieron un carácter, Fernando Gómez, en particular, fue un editor carismático que combinó el olfato político con la formación ciudadana.

Hacia mediados del siglo XX, EL COLOMBIANO ya se había convertido en parte de la vida cotidiana de Medellín. Cada mañana, muy temprano, llegaba el periódico a los hogares antioqueños, donde era “detenidamente analizado” por la familia. En una Colombia donde aún no existía la inmediatez de la radio o la televisión, la prensa escrita era la voz autorizada para contar los acontecimientos.

Para los propietarios de aquella generación –las familias Hernández y Gómez – el diario debía ser un baluarte de la democracia y el deber ciudadano. En 1957, durante la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla, EL COLOMBIANO contribuyó a visibilizar la oposición civil que culminó en la gran huelga nacional de mayo, que forzó la renuncia del dictador.

EL COLOMBIANO también promovió el desarrollo de la infraestructura, celebró la electrificación y el ferrocarril, y apoyó la expansión del empresariado local. En sus páginas, la figura del “hombre de empresa” era exaltada como el nuevo héroe de Antioquia. Esos dos discursos —tradicional en lo moral y progresista en lo económico— se convirtieron en marca registrada del periódico, y en muchos sentidos, también del modelo de ciudad que defendía.

La transformación de Medellín



Para finales del siglo XX, Medellín se había transformado en un importante centro industrial y urbano. Cada nueva fábrica inaugurada, cada barrio popular surgido en las laderas, se contó en crónicas y reportajes del diario.

Un ejemplo emblemático fue la construcción y puesta en marcha del Metro de Medellín, el primero en Colombia. Durante años, la idea de dotar a la ciudad de un tren fue considerada un sueño. EL COLOMBIANO documentó ese sueño. También sirvió de plataforma para defensores y críticos de la obra, permitiendo un debate público sobre su conveniencia. Cuando finalmente el Metro se inauguró en 1995, marcando un antes y un después en la movilidad urbana, EL COLOMBIANO celebró el logro titulando: “Un sueño cumplido”. Las fotografías de los trenes blancos deslizándose por encima del río Medellín aparecieron en primera plana: imágenes publicadas por el diario son hoy parte del recuerdo feliz de una ciudad que avanzaba.

En lo social y cultural, EL COLOMBIANO también narró la transformación de Medellín. Durante el siglo XX la ciudad pasó de una mentalidad provinciana y tradicional a liderar vanguardias en educación, arte y emprendimiento. En los años 60 y 70, por ejemplo, dio amplia cobertura a la llamada “industrialización paisa” y al boom textil y financiero que convirtió a Medellín en la segunda economía del país. Los nombres de empresas icónicas (Coltejer, Fabricato, Bancolombia, Chocolates, Argos, Noel) aparecían con frecuencia en las páginas económicas. La bienal de arte apoyada por Coltejer fue un hito. Pero junto a los éxitos, EL COLOMBIANO no dejó de registrar las deudas sociales que crecían: el rápido éxodo rural, la formación de cinturones de miseria en las comunas populares, las tensiones laborales. Reportajes de la época muestran cómo el periódico recogía testimonios de obreros, de líderes comunitarios y de expertos, construyendo con ello el cara y sello del progreso.

Ya a finales de los 80 y en los 90, con Medellín posicionándose en el mundo en campos como la moda (la feria Colombiamoda), el arte (el surgimiento de talentos como Fernando Botero) o el urbanismo (bibliotecas públicas, parques educativos), EL COLOMBIANO jugó un papel de difusor del orgullo local.

Sus suplementos y crónicas especiales presentaban la ciudad emergente y creativa, alimentando un nuevo imaginario que contrarresta la imagen negativa de la violencia. Uno de sus proyectos editoriales incluso fue rescatar historias positivas de Medellín: por ejemplo, en la celebración de sus 100 años, el diario invitó a narradores y poetas a escribir sobre los relatos escondidos en los barrios de la ciudad, reconociendo que Medellín “es un nido de relatos y poemas” y que hay que mantener vivo su recuerdo.



1980–1995: narrar el miedo, sostener la esperanza



En los años ochenta y noventa, Medellín vivió su noche más larga. Las bombas, los asesinatos y el dominio del narcotráfico convirtieron a la ciudad en la más violenta del mundo. En medio del miedo, hubo voces que no se callaron y una de ellas fue la de EL COLOMBIANO.

Las páginas de finales de los 80 son un testimonio de aquella guerra no declarada. Día tras día, los titulares narraban situaciones que hoy parecen de película: carros-bomba, magnicidios políticos y judiciales, tiroteos a plena luz del día.

Las cifras eran desbordadas: en 1991, Medellín alcanzó una tasa de homicidios de 381 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la historia moderna. En ese contexto, hacer periodismo era un acto de resistencia.

La forma en que el diario presentó estos hechos ayudó a forjar la memoria colectiva de Medellín como una sociedad que rechazó la violencia. El diario se convirtió en un soporte simbólico para una ciudad que luchaba por no derrumbarse.

Y no fue ajeno al riesgo. Algunos de sus periodistas y fotógrafos trabajaron bajo amenaza constante. Varios reconocieron que temían por su vida, que en más de una ocasión recibieron llamadas intimidatorias. Sin embargo, el periódico nunca dejó de circular. Día tras día, desde su sede en el centro de Medellín, se imprimían y distribuían miles de ejemplares que narraban el horror.

En esa misma sede, el jueves 10 de marzo de 1988, dejaron dos bombas camufladas en una caja y una bolsa a las 10:20 de la noche. El vigilante se dio cuenta de qué se trataba, las sacó a la calle, gritó “bomba”, y en cuestión de cinco minutos explotó, perdió la vida una persona y ocho más heridos. “No había otra alternativa. Agarré la caja, que era muy pesada y parecía de herramienta de carro. Me la llevé. Cuando la tiraron ya estaba echando humo, pero logré ponerla al otro lado de la calle. Me devolví por la otra, que estaba en una bolsa, la cogí y la puse un poquito más abajo. Regresé gritando que era una bomba”, recordó en ese entonces el vigilante Gabriel Trespalacios.

EL COLOMBIANO lejos de idealizar a Pablo Escobar —como sí hicieron otros— sostuvo una línea editorial clara: rechazar al narcotráfico como forma de poder y denunciar su devastación ética. Cuando Escobar murió en 1993, el titular fue sobrio y firme: “Abatido Pablo Escobar”. Y en el editorial del día siguiente se podía leer: “Hoy termina una vida dedicada al crimen, pero no termina la tarea de reconstruir lo que destruyó: la confianza, la convivencia, el respeto por la ley”.

