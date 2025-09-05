“La gran unión de lo mejor que tiene Antioquia en sinfónica”: así nació la Orquesta Departamental de Antioquia

Son 52 músicos profesionales seleccionados mediante audiciones a ciegas quienes forman oficialmente la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA), la primera sostenida con recursos públicos en la región.
La ODA, presentada por la Gobernación de Antioquia, debutó el pasado 14 de julio y, en menos de dos meses, ya ha ofrecido cuatro conciertos que reunieron a más de 2.800 espectadores. Su repertorio incluyó piezas como la Pequeña Suite del maestro Adolfo Mejía y las Variaciones sobre un tema de Bizet de Jaime León.
El director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), Roberto Rave, destacó que la orquesta es parte del plan de desarrollo departamental y responde a una visión de largo plazo: “Queremos que los artistas puedan vivir de su arte”, explicó.