“Medellín es un público que me arropa”: Kany García antes de su concierto en La Macarena

Los conciertos de la puertorriqueña Kany García se han vuelto habituales en Colombia y en Medellín. En 2022 estuvo en el Teatro Metropolitano y este viernes 5 de mayo estará en el Centro de Espectáculos La Macarena. La propia Kany, que suma más de 15 años de carrera, se sorprende que en cada visita a la capital antioqueña deba recurrir a un escenario más grande, debido a la acogida que tienen sus espectáculos. Dice que Colombia ha nutrido mucho su música, gracias a ritmos con el vallenato y la cumbia, que descubrió de la mano de Andrés Cepeda, con el que compartió jurado en 2021 en el programa La Voz Kids, y que le han dado una sonoridad distinta a sus letras. Le puede interesar: Juanes estrena la canción ‘Veneno’ con su hijo Dante como protagonista Kany García habló con EL COLOMBIANO antes del concierto de este viernes. ¿Su presencia en Colombia y en Medellín es cada vez más frecuenta, que encuentra en el público local? “Estar en Colombia es regresar a casa, es un país al que no solamente me he vinculado musicalmente, sino emocionalmente, hay un montón de razones que hacen que me sienta arraigada al país, y hay ciudades con las que uno establece sus propias relaciones, y Medellín es un lugar desde el comienzo de mi carrera me ha abrazado de una manera muy especial. Ir a Medellín es encontrarme con un público extremadamente efusivo, puedo darme el lujo de cantar una canción de hace 16 años y se acuerden de ella o interpretar una nueva y que se la sepan. De principio a fin están conectados conmigo”. El año pasado estuvo en el Teatro Metropolitano y ahora en La Macarena ¿Cambia mucho el show? “Cambia un montón, no solo se afecta el público, sino que uno como artista siente el cambio, para mí es muy lindo que cada vez que voy a Medellín deba a ir a lugares más grandes, es algo especial. Los escenarios hacen que los shows sean diferentes Feliz de regresar después de un año de muchos éxitos y un montón de cosas lindas y de canciones nuevas”.

¿Cuál es la puesta musical para este viernes? “Es distinto a la del año pasado, porque he lanzado canciones que harán parte de mi nuevo álbum, voy a recurrir a temas que no interpreté el año pasado, será un espectáculo visual muy diferente. Estreno en Colombia esta nueva puesta en escena, ante un público que me quiere, me respalda y me trae mucha suerte”. ¿Son más 15 años de carrera, visualizó este momento de su carrera? “Ha sido un proceso increíble, de evolución por encima de cualquier cosa, de afianzarse a lo que creo. Si hoy me preguntaran si escribiría una canción igual a la de 2007, claramente diría que no. La inmediatez ha hecho que la música tenga un proceso de evolución distinto, así la evolución no siempre vaya a donde uno cree. En mis inicios la industria del pop era la principal, pero desde hace unos años es el reguetón, que ha tenido su propio proceso evolutivo. Lo mío mantenerme haciendo letras con credibilidad, con accesos a todos los públicos, pero ampliando mi sonido con música mucho más rítmica, que ayudó mucho a mis shows. En eso Colombia ha tejido que ver mucho, gracias a la cumbia y el vallenato”.