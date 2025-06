De las crónicas sobre Medellín, con recomendaciones incluidas, se habló en la Feria Cultura y Libros de El Tesoro

Pocas veces los periodistas tienen –tenemos– la oportunidad de hacer una pausa para pensar en nuestro oficio. Una de esas pocas veces se dio en el marco de la Feria del Libro de El Tesoro (que irá hasta el domingo), cuando Juan José Hoyos y Maryluz Vallejo conversaron sobre los retratos con palabras de Medellín que han hecho los cronistas que han vivido, sufrido y gozado en esta urbe de montaña y comercio. EL COLOMBIANO conversó con ellos y trajo estas perlas para alimentar la curiosidad por la crónica, un género que no pierde vigencia.

¿Cómo se flecharon con la crónica? ¿Qué encontraron en este género periodístico para dedicarle tanto tiempo?

Maryluz Vallejo: “Quedé enganchada con el periodismo narrativo gracias a Juan José Hoyos, que fue mi profesor. Y también me ayudó luego a desidealizar eso del Nuevo Periodismo, que nos vendieron. Juan José es el que nos inició a varios en esta pasión y yo seguí trabajándola: hicimos varios proyectos en la Universidad de Antioquia”.

Juan José Hoyos: “Desde que estaba en el bachillerato empecé a tener periódicos estudiantiles y leía muchos periódicos. Ahí leí algunas crónicas, entre ellas las que publicó Gonzalo Arango en la revista Cromos. Me apasioné por el periodismo narrativo. Luego, empecé a estudiar en la universidad y me marcó completamente las visitas a la hemeroteca de la universidad, porque descubrí esa gran bodega de periódicos del siglo XIX y el siglo XX en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Y me pasé el tiempo de la carrera leyendo periódicos. Ahí nació un proyecto de investigación que se plasmó en La pasión de contar, un libro dedicado al periodismo narrativo”.