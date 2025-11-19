x

Hay Festival 2026: María Corina Machado y Silvio Rodríguez serán algunos de los invitados; ¿reaparecerá la opositora venezolana?

El próximo año, el festival contará con la presencia de 120 invitados de más de 30 países, los cuales harán parte de más de 200 actividades en Cartagena de Indias.

  • En 2024, el Hay Festival cumplió 20 años. FOTO El Universal
    En 2024, el Hay Festival cumplió 20 años. FOTO El Universal
El Colombiano
El Colombiano
19 de noviembre de 2025
bookmark

En 2026, el Hay Festival regresará a Cartagena de Indias con su edición número 21. Ya fueron revelados los invitados, provenientes de más de 30 países, que participarán en uno de los eventos culturales más relevantes del país. La democracia, la literatura, la tecnología y la memoria serán algunos de los ejes centrales de una programación que contará con más de 200 actividades.

Lea: Ahora la Librería Unal de Medellín lleva el nombre de la escritora Piedad Bonnett

Algunas de las figuras destacadas que podrían estar del 29 de enero al 1 de febrero en Colombia serían la reciente ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado; el cantante Silvio Rodríguez, los escritores Santiago Posteguillo y Javier Cercas, y la periodista Leila Guerriero.

Serán 120 los invitados que conversarán con los asistentes a los cuatro días del Hay Festival. Entre ellos también sobresalen el escritor Hernán Díaz, el actor Diego Luna, la filósofa Carissa Véliz y la experta en inteligencia artificial Karen Hao.

Además, esta será la primera vez que Mary Grueso y Bárbara Muelas, las dos primeras mujeres racializadas en hacer parte de la Academia Colombiana de la Lengua, participan en este evento, que promete ser un espacio de discusión y reflexión sobre los asuntos trascendentales de la cultura contemporánea.

“Vivimos en un momento en que la incertidumbre marca todas las discusiones. Por eso necesitamos espacios donde las ideas, el pensamiento y las artes se encuentren para generar nuevas miradas sobre viejos problemas”, aseguró Cristina Fuentes, directora internacional del Hay Festival, durante la presentación de los invitados.

Los paisas Héctor Abad Faciolince, Gilmer Mesa y Sara Jaramillo Klinkert también harán parte de la próxima edición del festival.

El Hay Festival llegará a Antioquia el 23 de enero, exactamente a Jericó, donde tendrá una programación de tres días. Luego, estará en Medellín el 27 y 28 del mismo mes. Los invitados a estas dos ediciones serán revelados este jueves, según compartió el evento en sus redes sociales oficiales.

Las entradas para el festival ya están a la venta en hayfestival.com. En Cartagena, el ingreso a las actividades del 31 y 1 de enero serán gratuitas para las personas cuyas cédulas de ciudadanía hayan sido expedidas en el departamento de Bolívar.

Siga leyendo: Artistas malos-políticos buenos, o la puja entre lo woke y lo liberal

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo será el Hay Festival 2026 en Cartagena?
Del 29 de enero al 1 de febrero.
¿Cuántos invitados tendrá el festival?
Serán más de 120 invitados provenientes de más de 30 países.
¿Qué invitados destacados están confirmados?
María Corina Machado, Silvio Rodríguez, Santiago Posteguillo, Javier Cercas, Hernán Díaz, Diego Luna, Leila Guerriero, Carissa Véliz y Karen Hao.

