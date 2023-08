Gustavo Vélez, el heredero de Rodrigo Arenas y de Fernando Botero

EL COLOMBIANO visitó su taller, ubicado a pocos kilómetros de Medellín, en el que pase unos meses al año. El resto del calendario vive en Italia.

¿Cuánto lleva en este ejercicio de darle forma al mármol?

“Bueno, este tema del mármol, de la talla directa sobre la piedra, empezó en Italia. En Florencia estudié escultura, pasando ya por algunas fases de lo que es el trabajo con el bronce, el acero. También aprendí diferentes técnicas como el modelado en arcilla, los moldes en yeso.

Gracias al buen consejo de un profesor de escultura me interesé en el mármol. Él me dijo: “Ya sabes algunas técnicas. Hay algo más importante: el mármol, tienes que explorarlo”. Entonces me trasladé a Pietrasanta, allí encontré las cavas de Carrara y aprendí la técnica de la talla sobre el mármol. Me encontré con una técnica milenaria, histórica, que todos conocemos, desde el Renacimiento”.

Su vocación surge por un negocio que tenía su papá en el que usted le ayudaba y era muy ágil con las manos...

“Mi padre tenía una cerrajería, una ferretería, donde se hacían muchas cosas siempre con máquinas, donde se tenían que pulir las soldaduras. Aprendí muy pequeño esas manualidades. A los ocho o diez años ya estaba soldando, estaba con una pulidora en la mano. Desde entonces nace la inquietud de la creación y empiezo a hacer inventos. A esa ferretería llegaban también infinidad de electrodomésticos, que se arreglaban allá. Eso también me motivaba: comencé a explorar, desbaratar y armar. Supe que lo que quería hacer en la vida era dedicarme a las artes manuales”.