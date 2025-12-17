x

El Festival de Música Sacra finaliza este fin de semana en Jardín

El concierto está programado para el sábado 20 de diciembre a las 7:00 p.m. en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción.

  El concierto es de entrada libre hasta agotar el aforo. Foto cortesía.
    El concierto es de entrada libre hasta agotar el aforo. Foto cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
17 de diciembre de 2025
bookmark

Jardín será el escenario del concierto de cierre de la cuarta edición de la gira nacional Colombia es Música Sacra. La cita será el próximo sábado, 20 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m. en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, con el concierto Fantasía de Navidad a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, conformada por 55 músicos de 12 departamentos de Colombia.

Le puede interesar: La música que somos: en 2026 la Orquesta Filarmónica de Medellín apuesta por la identidad

La dirección musical estará a cargo del maestro boyacense Christiam Camilo Malagón Tenza y la dirección general estará en manos del maestro Germán Hernández Castro.

El evento es una iniciativa organizada por la Corporación Cultural InterColombia y se realiza en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Es de entrada libre hasta agotar el aforo.

“Llevar la música sacra a distintas regiones es reafirmar que Colombia es un país de fe y reconciliación. Cada territorio tiene una sonoridad que merece ser escuchada, apreciada y resaltada. Cada rincón de Colombia nos sorprende con su belleza, su historia y sus tradiciones, especialmente, su gente, nuestra gente”, afirma Marianna Piotrowska, directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.

Lea también: Los reyes diciembre: así cambian las tendencias musicales durante el mes de Navidad

La gira Colombia es Música Sacra hace parte del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, un evento musical anual, de carácter multirreligioso, fundado en el 2012 en homenaje a los 50 años del Concilio Vaticano II.

El festival, un evento único en Latinoamérica, se realiza todos los años en el mes de septiembre y tiene una duración de 4 semanas con conciertos diarios por toda la ciudad en los más emblemáticos escenarios de la capital colombiana: iglesias, templos, teatros, auditorios, colegios, universidades, cárceles y clínicas.

Esta cuarta edición de la gira Colombia Música Sacra estuvo en Santa Marta, Zapatoca (Santander), en el Valle del Sibundoy (Putumayo), San Andrés de Tumaco, la isla de San Andrés y culminará en el municipio antioqueño de Jardín.

“Los esperamos en uno de los lugares más encantadores del país y por ello mismo designado Pueblo Patrimonio de Colombia, para celebrar juntos el cierre de esta gran travesía musical por el país de la belleza”, es la invitación que hacen desde la organización del festival a la gente de Jardín y todos aquellos interesados en ir al concierto.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde será el concierto de cierre de la gira Colombia es Música Sacra?
El concierto final será en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, en Jardín, Antioquia, el 20 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m.
¿Es necesario comprar entradas para el concierto de Jardín?
No, el concierto es de entrada libre hasta agotar el aforo disponible.
¿Qué tipo de música se interpretará en el concierto?
El concierto, titulado Fantasía de Navidad, contará con música sacra interpretada por la Banda Sinfónica Nacional de Colombia.

Temas recomendados

Cultura
Música
Eventos
Religiones
Conciertos
Tolerancia religiosa
religión
Banda Sinfónica Nacional de Colombia
Antioquia
Jardín
