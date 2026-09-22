Pizzardi Artigianale, la pizzería colombiana que entró al top 20 del mundo en solo tres años

Una pizzería colombiana acaba de entrar en el mapa gastronómico global. Pizzardi Artigianale, fundada apenas hace tres años en Bogotá, ingresó por primera vez al listado 50 Top Pizza World y lo hizo en el puesto 17, convirtiéndose en la primera pizzería del país en aparecer en ese escalafón y en una de las pocas de América Latina en alcanzar ese nivel de reconocimiento internacional. El resultado sorprendió al circuito gastronómico global, pero no a quienes siguen de cerca la escena culinaria de la capital.

A comienzos de 2026, Pizzardi ya había obtenido el tercer puesto en la edición regional de 50 Top Pizza Latin America y se había llevado galardones adicionales a la gestión y el desempeño. Lo de este año es el salto definitivo al tablero mundial.

El proyecto detrás del puesto 17

Pizzardi Artigianale es un proyecto de Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, dos socios que apostaron por la tradición napolitana sin concesiones desde el día de la apertura. En tres años, el restaurante se consolidó como referencia de cocina italiana auténtica en Colombia, con una propuesta que va desde la masa hasta los ingredientes de origen.

En eso reside parte de la clave de su reconocimiento: Pizzardi importa insumos con denominación de origen directamente desde Italia, incluyendo tomates cultivados a los pies del Vesubio y productos que replican la tradición de Nápoles. No es una interpretación libre de la pizza italiana sino un ejercicio de fidelidad a la fuente. El listado 50 Top Pizza World evaluó establecimientos de 36 países con criterios que van más allá del sabor. Los jueces midieron la maestría en las masas, los procesos de fermentación y maduración, la calidad de las materias primas, el servicio y la coctelería. Es un ranking que premia el oficio completo, no solo el producto final, lo que hace más significativo que Pizzardi haya llegado al puesto 17 frente a pizzerías de Italia, Estados Unidos y Reino Unido con décadas de trayectoria.

Las primeras posiciones del listado global las ocupan Napoli on the Road de Londres, Una Pizza Napoletana de Nueva York y Confine de Milán, entre otros establecimientos con largo historial en el circuito. Que una pizzería bogotana de tres años de existencia comparta ese espacio dice algo sobre el nivel que ha alcanzado la gastronomía colombiana en los últimos años. Lea también: Comiendo por Colombia: en los hermosos territorios nacionales El ingreso de Pizzardi al 50 Top Pizza World no es solo un logro para el restaurante. Es también una señal del momento que atraviesa la escena gastronómica de Colombia, que en la última década ha ganado presencia progresiva en rankings internacionales, antes dominados exclusivamente por territorios como Perú, México o Argentina. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: