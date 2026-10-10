Mamba Negra, de Medellín, entra al ranking de los 50 mejores bares del mundo 2026

Mamba Negra, uno de los establecimientos más innovadores de Medellín, fue reconocido entre los 50 mejores bares del mundo en The World’s 50 Best Bars 2026. La ceremonia de premiación se celebró en Milán, Italia. El reconocimiento es un logro para la coctelería nacional y destaca una propuesta que ha convertido la biodiversidad colombiana en su principal sello de identidad.
Según informó el establecimiento el 8 de octubre de 2026, este resultado llega después de cuatro años de trabajo, investigación e innovación. En ese tiempo, el bar consolidó una propuesta que busca exaltar la riqueza natural y cultural de Colombia a través de sus frutas, ingredientes autóctonos, aromas, sabores y texturas.