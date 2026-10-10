Mamba Negra, de Medellín, entra al ranking de los 50 mejores bares del mundo 2026

Mamba Negra, uno de los establecimientos más innovadores de Medellín, fue reconocido entre los 50 mejores bares del mundo en The World’s 50 Best Bars 2026. La ceremonia de premiación se celebró en Milán, Italia. El reconocimiento es un logro para la coctelería nacional y destaca una propuesta que ha convertido la biodiversidad colombiana en su principal sello de identidad. Según informó el establecimiento el 8 de octubre de 2026, este resultado llega después de cuatro años de trabajo, investigación e innovación. En ese tiempo, el bar consolidó una propuesta que busca exaltar la riqueza natural y cultural de Colombia a través de sus frutas, ingredientes autóctonos, aromas, sabores y texturas.

El reconocimiento internacional destaca una idea que trasciende la preparación de tragos: transformar los productos de las distintas regiones del país en experiencias que permitan descubrir la identidad colombiana a través de los sentidos.

¿Qué es Mamba Lab?

Uno de los principales diferenciales de Mamba Negra es Mamba Lab, un laboratorio sensorial tipo speakeasy ubicado en el interior del establecimiento. Allí la ciencia, la tecnología y la gastronomía se unen para explorar las posibilidades de los ingredientes colombianos. Con equipos especializados, procesos científicos y técnicas de experimentación, este espacio desarrolla nuevos sabores, aromas y texturas a partir de materias primas nacionales. Frutas, productos agrícolas y elementos representativos de las regiones se convierten así en creaciones de coctelería contemporánea.

Bar Mamba Negra. Foto: cortesía Mamba Negra

La experiencia incluye un recorrido por ocho cócteles elaborados únicamente con ingredientes colombianos. Cada preparación busca contar una historia sobre el territorio nacional, con productos que van desde el Caribe hasta los Andes, la Amazonía y el Pacífico. Con esa propuesta, Mamba Lab ofrece una forma distinta de conocer Colombia y exalta su biodiversidad y el potencial de sus recursos naturales. La apuesta también busca demostrar que los ingredientes tradicionales del país pueden ser protagonistas de propuestas gastronómicas de talla internacional, gracias a la investigación, la creatividad y la innovación. Puede leer: Bogotá, entre las ciudades de Latinoamérica donde más cuesta una cita romántica

De 50 Best Discovery al top 50 mundial

La trayectoria del bar ha estado marcada por varios reconocimientos internacionales. Primero fue incluido en 50 Best Discovery, una plataforma que destaca experiencias gastronómicas y establecimientos recomendados en el mundo. Después comenzó a figurar en el listado ampliado de los mejores bares y, en 2026, alcanzó su ingreso al grupo de los 50 mejores del planeta. Para sus propietarios, este logro es el resultado de una apuesta constante por el talento, las buenas prácticas y el desarrollo de la coctelería colombiana. “Este reconocimiento nos posiciona como uno de los referentes de la coctelería mundial y representa el resultado de cuatro años de trabajo. También es una oportunidad para mostrar la calidad de nuestros productos y el desarrollo que está teniendo la gastronomía colombiana”, señaló Samuel Granados, CEO de Mamba Negra.

Para Mamba Negra, pertenecer a este grupo de establecimientos implica también el compromiso de seguir investigando, formando talento y promoviendo la riqueza natural y cultural del territorio colombiano. “Ser uno de los mejores bares del mundo trae consigo una responsabilidad muy importante: seguir siendo exponentes de nuestra tierra, de nuestros productos y de nuestra biodiversidad. Queremos continuar investigando y desarrollando propuestas que permitan mostrarle al mundo todo lo que Colombia tiene para ofrecer”, afirmó Granados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Mazamorra michelada, migaos y plátano maduro, así van las tendencias de la comida local

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