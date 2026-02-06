Comiendo por Colombia: la lista de mercado / Parte 2

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Todos nos hemos quedado por largo rato frente a una estantería del mercado escogiendo alimentos entre tanta oferta sin saber qué comprar, atrapados en medio de una guerra de etiquetas diseñadas para seducirnos a como dé lugar. A la final, lo esencial es aprender a no comer cuento. Hoy en la serie Comiendo por Colombia seguimos con la segunda parte de La lista del mercado para la cocina casera:
Sal: el único mineral comestible del universo y el condimento indispensable. Todas son NaCl, cloruro de sodio, provengan del mar o mina. Hay varias célebres en la alta cocina como la Flor de Sal, la de Maldon y la Ballena, con diferencias casi imperceptibles, por eso no vale la pena gastarse una fortuna cuando las de aquí son de calidad excepcional. Para carnes magras y ensaladas va muy bien en cristales gruesos o escamas, y para carnes con grasa mucho mejor la sal fina.
Le puede interesar: Comiendo por Colombia: la lista del mercado / Parte 1
Vegetales: para sopas, guisos y salsas es necesario mantener cebollas de todas, ají dulce, zanahoria y puerro. Para las ensaladas básicas: repollo, lechuga, cebolla, aguacate y tomate. Para salteados: espinacas, pimentón, berenjena, acelgas, ¡omg! que rico, champiñones, habichuelas y zukini. Cocidos, escaldados o al vapor: coliflor, maíz tierno, brócoli, repollitos de Bruselas y romanesco. Para las modernas: cogollos, rúgula y mézclum. Para un bocado de cardenal, sin duda: espárragos verdes y alcachofas.