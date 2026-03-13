Comiendo por Colombia: pequeños grandes placeres

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Una tajada de quesito fresco, dos cucharadas rebosadas de arequipe y pura dicha.
Comer rico es cuestión de imaginación y saber mercar. Amamos lo elemental: crecimos entre recalentaos y aguapanela en una tierra con infinitas oportunidades para un pichón de sibarita o un cocinero con ideas. Comer es uno de los mayores placeres de la vida y no hace falta gastarse un ojo de la cara. Una empanada de iglesia con ají o un milo frío con chitos pueden devolvernos a los mejores momentos de la vida, pero con los años solemos olvidar esos pequeños grandes placeres. Cuando me quiero dar un gusto me voy a un puesto de fritos en la mayorista a desayunar torta de carne sobre arepa.
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Los que aprendieron a comer desde chiquitos saben que alrededor de la mesa se vive un ritual de inmenso placer y disfrutan cada bocado. De los sabores y la buena compañía nos quedan los gratos recuerdos.
Vale la pena romper las reglas y descubrir la sazón propia buscando otras formas de hacer lo mismo. Si no hay punta de anca usa tabla, a falta de albahaca rico el perejil, un buen aceite vegetal sustituye uno de oliva. A mí me encanta el Maggie, el triguisar me sabe a finca y no concibo la vida sin arroz. ¿Y qué? soy paisa. Prefiero gozar que juzgar, no estratifico los alimentos, ni les como cuento a los cazadores de likes con terrorismo nutricional. Eso sí, con las arepas soy implacable, quiero el chicharrón crocante y la yema blandita. A mis equipos de trabajo les exijo que expriman el limón al momento. Porque los buenos sabores están en los detalles, y lo demás es pura mediocridad.