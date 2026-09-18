Dos técnicas culinarias perfectas para mejorar su sazón

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
La cocina tiene su ciencia. Hoy volvemos a la clase de culinaria con dos técnicas muy útiles para la sazón del diario y cualquier emprendimiento. Muchos las aplican porque las heredaron de varias generaciones de cocineras notables y de sus entrañables “mamitas”. Pero la cocina es infinita y siempre hay algo más para aprender, consultar y practicar.
Al Vapor: una técnica asociada a la cocina saludable. Permite que los ingredientes conserven mejor sus nutrientes. Los que nos hemos quemado con vapor sabemos bien que es muchísimo más caliente que el agua hirviendo. En una olla los líquidos no superan los 100 °C, porque se evaporan, mientras el vapor alcanza temperaturas de 130 °C.
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Los asiáticos perfeccionaron este arte en recipientes de bambú, pero puede improvisar con rejillas o cualquier elemento que pueda colocar en una olla para que los alimentos queden suspendidos y no toquen el agua. Un recurso común es el cernidor que usamos para escurrir fritos o colar pasta. Ideal para pescados, mariscos y vegetales. Una vez dominada la técnica puede aplicarla, incluso, para panadería y repostería fina.