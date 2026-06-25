¿Por qué los deportistas ingleses gritan “vamos” y no “let’s go” en los partidos? Un asunto lingüístico más allá del fútbol

Los ingleses están sorprendidos. Sí, sus jugadores, en pleno mundial de fútbol, arengan al público o entre ellos mismos con un sonoro y gritado “vamos”. Y no, no son de ascendencia latina y aunque uno de ellos sí juega en España, ese “vamos” no tiene que ver con su paso por el país ibérico. Así lo explicó el diario The Athletic cuando vio a Jude Bellingham y Noni Madueke gritar “vamos” en medio del partido contra Croacia. “Lo exclamó Noni Madueke tras zafarse de Josko Gvardiol y rematar de cabeza un centro que Mario Pasalic, estirado en el primer palo, hizo un gesto a la afición inglesa detrás de la portería para que subieran el volumen tras otra incursión en el área. Puede leer: ¿Ve partidos de noche y allá parece de día? Así es la diferencia horaria de Colombia con las sedes del Mundial 2026 En aquel momento, la reacción pareció extraña. Madueke nació de padres nigerianos en Barnet, al norte de Londres, y ha jugado en cuatro clubes de la capital inglesa, intercalados con una etapa de cinco años en el PSV de los Países Bajos”, escribieron. Por ahí no hay nada de español en su entorno ni en su vida deportiva, ¿entonces por qué lo hizo?

El grito de “vamos” de Madueke en pleno partido contra Croacia. GIF The Athletic

Un término ahora universal gracias al fútbol

Otro que lo dice constantemente, sea en España o en Inglaterra, es Jude Bellingham, el centrocampista inglés que juega en el Real Madrid desde 2023. Lo hizo justo ese año en un partido contra Escocia y cuando le preguntaron al respecto respondió que “es difícil cuando intento recordarme constantemente que debo usarlo en España, sobre todo en el campo, cuando mis compañeros pueden necesitarlo (...) Luego, cuando estoy con los chicos (de Inglaterra), sigo usándolo y me miran como diciendo: ‘¿Qué te pasa?’”. El análisis de The Athletic va más allá. Consultaron con el Dr. Txuss Martin, profesor asociado de Lingüística en la Universidad de Cambridge quien aseguró que la importancia cultural del fútbol hispano, explica en gran medida cómo apareció por primera vez el “vamos” en las pantallas inglesas. Ahí cita a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo, que ambos la usan en algunos momentos del partido o incluso cuando marcan un gol: “Se podría argumentar, en términos más generales, que el fútbol moderno ha adquirido un cierto acento hispano, debido a la influencia de jugadores, entrenadores, clubes y aficionados españoles y latinoamericanos, por lo que, en ese contexto, se ha vuelto fácilmente reconocible”, dijo el especialista.

Pero hay otro protagonista (y culpable) del hecho: Rafael Nadal. “Entre su primer título de Grand Slam en 2005 y el 22º en 2022, Nadal pasó cuatro años consecutivos como número 1 del mundo, cautivando al público con su inagotable intensidad”, detallaron. Y vaya que los “vamos” de Nadal se hicieron famosos. Gritos a todo pulmón del mallorquín cada vez que conseguía un punto o encontraba el rumbo de nuevo en un partido decisivo. Así lo reitera Charlie Eccleshare, redactor sénior de tenis de The Athletic: “Junto con su derecha como un lazo y sus camisetas sin mangas, una de las señas de identidad de Nadal a lo largo de su carrera fue el ‘vamos’ que exclamaba tras un punto importante. A menudo lo acompañaba con un puño en alto, y se convirtió en sinónimo de su expresiva y apasionada actitud en la cancha y su negativa a rendirse”.

El puño arriba de Rafa Nadal para su famoso “vamos” en los partidos. FOTO Getty

Ahí está el quid del asunto. Nadal convirtió el “vamos” en una señal de fuerza, vehemencia, exaltación y mucho entusiasmo y generó una ola de contagio hacia muchos deportistas, no solo del mundo del tenis. “Hubo muchos tenistas españoles exitosos antes que él”, afirma Eccleshare. “Pero ninguno era tan expresivo como Nadal, y por eso se le puede considerar el origen de la epidemia deportiva del ‘vamos’ que vemos hoy en día”. La influencia de Nadal es tan fuerte que incluso Lionel Messi lo mencionó en este Mundial cuando dijo que estaba viendo el documental del tenista y que lo tenía como inspiración. “Me identifico mucho, creo que somos parecidos en ese sentido, que siempre queremos dar el máximo y sentirnos bien”, dijo. La serie de Rafa Nadal se estrenó ese mes en Netflix. Puede leer: El Rey David, la historia del arquero de la selección llega a la televisión El especialista de Cambridge recuerda que en el lenguaje hay idiomas que se relacionan con entornos culturales concretos: “Pensemos en el italiano en la música clásica: tenemos staccato, crescendo, allegro. La gastronomía francesa nos ha dado chef, soufflé, a la carte, etc. Muchas de las palabras utilizadas en esos ámbitos trascienden sus comunidades lingüísticas de origen, y supongo que el fútbol ha hecho lo mismo con el español”. Pero además, un buen “vamos”, gritado así con ganas como lo hizo Nadal es muy satisfactorio, “funciona muy bien para inyectar energía y adrenalina en los momentos clave de un partido”. Ese término lo han gritado también los colombianos, constantemente se le escucha a Luis Díaz en Alemania o a Daniel Muñoz en Inglaterra. “Es una palabra eficaz para la participación del público. La secuencia es muy sonora y fácil de proyectar. Fundamentalmente, cualquiera de las dos vocales se puede prolongar durante varios segundos: ‘¡vamooooos!. Esto la hace especialmente adecuada para cánticos, celebraciones y muestras colectivas de entusiasmo”, detalló Martin. Amplíe la noticia: ¿Cómo hace Infantino para estar en casi todos los partidos del Mundial? Este es el costo ambiental de sus viajes

Más análisis lingüísticos de “vamos”

Explican los expertos que “vamos” es la primera persona del plural del verbo “ir” en presente, pero que su significado se ha alejado de esa función puramente gramatical. “Semánticamente, ‘vamos’ se ha convertido gradualmente en una expresión más amplia de energía colectiva: algo entre ‘vamos’, ‘adelante’, ‘sigan así’ y ‘¡lo lograremos!’. Lo que hace que ‘vamos’ sea especialmente interesante es que no se dirige directamente a otra persona. Crea un grupo que incluye tanto al que habla como al público, del cual el que habla forma parte simultáneamente. En ese sentido, genera una sensación de participación compartida en lugar de simplemente animar a alguien a hacer algo. Ese sentido de colectividad es particularmente importante para los aficionados al deporte”, y eso lo han entendido los futbolistas que, alejados de estos análisis lingüísticos, ven esta palabra como ese empujón de energía que necesitan para avanzar en el juego. “Vamos” se convirtió en una palabra global para el mundo del fútbol y que la entienden todos, así no hablen español. Y para allá van otros términos latinos como “golazo”, que hasta canales internacionales lo usan ya como distintivo de sus cuentas en redes sociales, un ejemplo es @cbssportsgolazo, la cuenta del canal CBS inglés. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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