La Fontana de Trevi recauda 435.000 euros en su primer mes con acceso pago

El murmullo del agua sigue siendo el mismo, pero el acceso cambió. Desde comienzos de febrero, quienes quieran descender hasta la zona de mármol donde se lanza la moneda en la Fontana di Trevi deben abonar una tarifa de dos euros. El nuevo sistema, implementado por el Ayuntamiento de Roma, dejó en su primer mes una recaudación de 435.194 euros y cerca de 230.000 visitantes registrados.

La cifra, considerada positiva por la administración local, se alcanzó pese a que febrero es temporada baja y estuvo marcado por condiciones meteorológicas adversas. Solo en la primera semana, según reportes oficiales citados por medios italianos, ingresaron alrededor de 85.000 euros.

La medida no restringe la vista general de la fuente, que sigue siendo gratuita desde la plaza. El cobro aplica únicamente para quienes deseen acceder a la parte inferior, el punto más concurrido y donde se realiza el tradicional lanzamiento de monedas. Esa distinción busca reducir la presión directa sobre la estructura sin cerrar el espacio al público.

Durante el primer mes, 217.597 turistas pagaron la tarifa completa. En paralelo, 3.499 residentes de Roma accedieron sin costo gracias a la exención, y 8.800 visitantes ingresaron gratuitamente bajo las categorías previstas: menores de seis años, personas con discapacidad y sus acompañantes, además de guías turísticos acreditados.

El horario de cobro se extiende de 09:00 a 22:00 (08:00 a 21:00 GMT), con una variación los lunes y viernes, cuando el ingreso pago comienza a las 11:30. Fuera de esas franjas, el acceso vuelve a ser libre. Según la administración, el esquema fue diseñado para adaptarse a los momentos de mayor afluencia y evitar aglomeraciones que puedan comprometer la integridad del monumento.