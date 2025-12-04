¡Prográmese! Barbosa, Rionegro y otros cinco municipios de Antioquia que estarán de fiesta este fin de semana

Este fin de semana, además de celebrarse el Día de las Velitas, una de las tradiciones más importantes de la época navideña, varios pueblos de Antioquia tendrán sus fiestas municipales, eventos que se destacan por su variada programación cultural y musical. Le puede interesar: Estrenos, talleres y charlas: así será el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia 2025 Uno de ellos es Barbosa, que este fin de semana cerrará la celebración de las XXVII Fiestas de la Piña “El Dulce Sabor de la Alegría”. El municipio, ubicado en el norte del Valle de Aburrá, tendrá en la tarima del parque principal a múltiples artistas locales y nacionales durante los próximos días. Jorge Celedón, Dueto Buriticá, Luis Alberto Posada, John Jairo Pérez, Alex Manga, Ciro Quiñonez y Pastor López Jr. son algunos de los cantantes que harán parte de estas fiestas, que también contarán con el festival gastronómico Barbosa La Más Sabrosa, el cual se llevará a cabo este domingo.

A poco más de dos horas de Medellín, en Carolina del Príncipe están celebrando el 35.º Festival de los Balcones. Este viernes, sábado y domingo habrá música en vivo y también carrera de rodillos, desfile de carrozas y comparsas y concurso de música popular. Los artistas invitados serán Argemiro Jaramillo, Los Terrícolas y Los Cumbia Stars. Por otra parte, en Betulia también se encuentran en la 39.ª Fiesta de la Trucha, en las que se realiza el tradicional Campeonato Nacional de Pesca de Trucha Arco Iris en el Río Chico. En el municipio del suroeste, este viernes se presentará Golpe a Golpe, Grupo Ártico y el DJ Camilo Aguirre; el sábado estarán los Corraleros de Majagual, Alzate y Diego Cediel; y el domingo cantará Junior Santiago y la Orquesta Combo Hispano. Otro municipio de fiesta es elEl Carmen de Víboral, reconocida por sus ceramistas, donde se están realizando las Fiestas de la Loza, las cuales celebran a los artesanos locales y sus obras. Habrá mercadillo de cerámica, visitas a la Fábrica Viva de la cerámica y conciertos en el parque principal de cantantes como Yelsid, Luis Miguel Fuentes, El Tropicombo, Poncho Zuleta y Grupo Caneo.