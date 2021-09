En ese no querer crearon una nueva. No se podía usar el nombre de Feria del Libro de Medellín, cuenta Guillermo Cardona, el primer director, porque era marca registrada, y así fue que llegaron a Fiesta, que encajaba más con lo nuevo: promocionar la lectura, más que vender libros, y enfocarse en los no lectores. Tuvieron suerte.

Era viernes 7 de septiembre. Había llovido en la madrugada e iba a llover el resto de los 10 días que duró la primera edición. A las 10:00 a.m. abrieron el Jardín Botánico, ese lugar que apenas se estaba terminando de reconstruir y al que días antes habían visitado casi que con botas, pero en el que creían se podría hacer no una feria sino una fiesta. Ese año entraron 90.000 personas y el espacio era pequeño: se usó tal vez solo una cuarta parte del Jardín.

Eso tiene que ver, mucho, con el hecho de ser Fiesta y que no solo se vendan productos. Para Diego Aristizábal , director de 2017 a 2019, la Fiesta ha demostrado, dice, que es posible hacer de la lectura algo divertido, y ha hecho que se acerquen los jóvenes, los niños, los adultos, los viejos, rompiendo las maneras tradicionales. Por supuesto, tiene que ver también con uniones entre organismos privados y públicos que promueven la lectura, y otros que no, precisa Aristizábal, pero que creen que a través de ese propósito una ciudad puede cambiar. Los espacios así, sigue él, construyen ciudadanos más críticos, que incluso ayudan a que elijan mejor a sus gobernantes.

Con esto coincide J uan Diego Mejía, director de 2013 a 2016. Hay un segmento que se podría llamar “la gente”. El milagro está en que no se decepcione y se cree una complicidad: la Fiesta no es de los organizadores ni de la Alcaldía, es de la gente. Eso no es tan sencillo, precisa, porque requiere interpretar el deseo del progreso intelectual de las personas.

Señala que es importante que, dadas las condiciones de la pandemia, se haga la Fiesta. Es posible que no tan grande como antes, comenta, pero es la única en el país que se ha podido hacer de manera presencial con tantas actividades. Serán unas 2.000. Ana Piedad expresa que la pandemia por supuesto golpeó los eventos y que el presupuesto no es el de otros años, en tanto la ciudad ha tenido que invertir en la crisis. De ahí que su invitación es a volver presencialmente a uno de los eventos más queridos de la ciudad. Uno fundamental que ha contribuido a hacer de Medellín una ciudad lectora.

¿Cómo cuidarla?

Que la Fiesta del Libro siga cumpliendo años es un trabajo de todos, y hay cosas fundamentales. Guillermo Cardona cree que debe seguir siendo una política pública y la gente la debe cuidar.

Mejía señala que por supuesto hacer la Fiesta vale dinero, y eso no se puede negar, pero el gran beneficio es indudable y lo recompensa. Hay que ser audaces en ello, precisa, y por eso lamenta que no vayan a estar en esta edición ni Carabobo ni los salones de Explora.

Para él, además, el pluralismo es fundamental. No se puede caer en lo que pasó en la Feria del Libro de Madrid, invitar a uno sí y al otro no. Eso no puede pasar nunca en la Fiesta, hace énfasis. Quienes la dirigen, sigue Mejía, deben tener total autonomía, no depender del secretario de Cultura ni del alcalde. Por supuesto que debe haber conexión, es un evento público, pero no depender del criterio político. Esto es lo que ha hecho, agrega, que la programación sea bien recibida.

Aristizábal espera es que sea libre como una quinceañera, que no se deje controlar y que siga siendo ella, una joven rebelde. Además, que no pare de crecer. Debe hacerlo cada año, llegar a toda la ciudad, porque las buenas fiestas no se acaban.

Sobre esto, el escritor y editor Santiago Rodas explica que hay que inyectarle presupuesto y darle el valor que se merece en el contexto cultural y saber que es fundamental para la formación de ciudadanía crítica. La Fiesta ha sido un lugar en el que se ha formado como lector y escritor. Ha descubierto libros, y le ha pasado lo que, seguramente, a otros: gastarse todo el dinero en libros y tenerse que devolver a casa a pie. Aunque haya valido la pena.

Porque eso es la Fiesta, ese lugar en el que aquel que va se enamora. Guillermo lo resume: el arte ocurre cuando hay gente. La Fiesta también. Por supuesto, libros y gente, y en la mitad, todo lo demás: música, conversaciones, teatro, arte, un espacio cómodo, amigos. La cultura, con todo su etcétera.

¡Felices 15, Fiesta del Libro!